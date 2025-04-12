İletişim Kongresi Kütahya'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İletişim Kongresi Kütahya'da Başladı

İletişim Kongresi Kütahya\'da Başladı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adıgüzel, dijital iletişimdeki dönüşümü vurguladı.

12.04.2025 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Kütahya'da düzenlenen '14. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi'ne katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar (İKSAD) Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen "14. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi" DPÜ Rektörlük Kırmızı Salonu'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Kongreye katılan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, açılış konuşmasında iletişim dünyasındaki köklü değişimlere dikkat çekerek, günümüz bireyinin dijital ortamda sürekli izlenen ve yönlendirilen bir veri profiline dönüştüğünü ifade etti. Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitelere bu dönüşüm sürecinde aktif rol alma ve yol gösterici olma sorumluluğu düştüğünü vurguladı. Düzenlenen kongreye Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve İKSAD Enstitüsü Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hasan Çiftçi başta olmak üzere çok sayıda kişi katılım gösterdi.

Akademisyenler, araştırmacılar, iletişim profesyonelleri ve öğrenciler sayesinde yalnızca günümüzün değil, geleceğin iletişim stratejilerine de ışık tutacak bir tartışma ortamının kongre ile doğacağına dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. D. Yusuf Adıgüzel, "Bu bilimsel buluşmanın, iletişim dünyasında yaşanan köklü dönüşümlerin çok yönlü biçimde ele alınmasına imkan tanıyacağına; aynı zamanda iletişim olgusunun disiplinler arası bakış açılarıyla zenginleştirilmesine zemin hazırlayacağına yürekten inanıyorum. İnsan; toplum olabilmek için ilişki, birliktelik kurmak zorundadır. Bu birlikteliği kurmanın ön koşulu ise iletişimdir. Tarih boyunca bireyler arasında kurulan her bağın temelinde bir anlam aktarma, anlaşma çabası yatmıştır. Mağara duvarlarına çizilen resimlerden sözlü anlatıya, yazının icadından dijital mesajlara kadar uzanan bu uzun serüvende, sadece iletişim biçimleri değil, iletişimin bizzat kendisi de dönüşmüştür. Her çağın kendi dili, duyuş, düşünüş, hissediş biçimi ve buna özgün iletişim araçları vardır. Geleneksel iletişim uzun yıllar boyunca bireylerin birbirleriyle ve toplumla kurduğu ilişkileri tanımlar, yorumlarken dijital iletişim pratikleri, çok yönlü ve çok katmanlı iletişim yapılarına odaklanıyor. Bugün yalnızca iletilen mesajlar değil, her türlü veri akışı da iletişimin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Birey, yalnızca mesajı alan bir özne değil; aynı zamanda içerik üreten, etkileşimde bulunan ve dijital ağlar içinde diğer bireylere sürekli bağlantı halinde olan bir iletişim noktası haline gelmiştir. Günümüz bireyi, çoğu zaman farkında olmadan dijital olarak izlenen, sınıflandırılan ve yönlendirilen bir veri profiline dönüşmüştür" dedi.

"Bizlere düşen görev dönüşüme yol gösterici olmaktır"

Yeni medya kavramının sadece bir platformlar bütünü olmaktan çıkıp zihinsel, sosyal ve kültürel dönüşümün de anahtarı haline geldiğini belirten Rektör Adıgüzel, "Geleneksel medyanın hiyerarşik yapısının yerini, daha yatay ve çoğulcu bir yapı alıyor. Herkesin bir kamerası, mikrofonu ve kitlesi var. Bu durum, iletişimin demokratikleşmesini sağlarken; beraberinde dezenformasyon, bilgi kirliği ve dijital etik gibi yeni sorun alanlarını da doğuruyor. Bir de yapay zekanın iletişim süreçlerine entegrasyonu meselemiz oldu. Yapay zeka iletişim disiplinini adeta baştan yazıyor. Yapay zeka; içerik üretiminden hedef kitle analizine, dil işleme teknolojilerinden duygusal etkileşimlere kadar iletişim süreçlerinin birçok boyutunda aktif bir rol üstlenmeye başladı. Ancak bu dönüşüm, yalnızca teknik bir ilerleme değildir. Aynı zamanda insanı, etik değerleri ve toplumsal sorumlulukları yeniden düşünmemiz gereken bir eşiğe taşımaktadır. Üniversiteler olarak bizlere düşen görev bu dönüşümün pasif izleyicisi olmak değil; aksine yön vericisi, değerlendiricisi ve yol göstericisi olmaktır. Disiplinler arası bakış açılarını bir araya getirerek; iletişim bilimleriyle yapay zekayı, sosyolojiyle veri bilimini, hukukla etik tartışmalarını ortak bir zeminde buluşturmak zorundayız" diye konuştu.

Farklı ülkelerden akademisyenlerin katkısıyla kongrenin sıradan bir etkinliğin ötesine geçtiğini belirten Rektör Adıgüzel, "Yeni Dünyada İletişim" temasının sadece güncel değil, aynı zamanda geleceğe dair bir vizyon sunduğunu vurguladı ve iletişimin özünün bağ kurmak, anlamak ve insan olmanın erdeminde buluşmak olduğunu ifade ederek konuşmasına son verdi.

Rektör Adıgüzel'in konuşmasının ardından Rektör Kızıltoprak, Rektör Adıgüzel'e desteklerinden ve konuşmasından dolayı hediye takdiminde bulundu. Açılış konuşmalarının ardından "14. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi" Kütahya DPÜ'de yüz yüze ve çevrim içi oturumlarla iki gün boyunca devam etti. - ESKİŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Kültür Sanat, Teknoloji, Kütahya, Rektör, Eğitim, Yerel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel İletişim Kongresi Kütahya'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor’un yıldızı için karşı karşıya geldi Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya geldi
İstanbul’da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi İstanbul'da protestolarda tutuklanan 34 öğrenci daha tahliye edildi
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den sendika başkanına yumruk Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk
Bomba iddia Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir Bomba iddia! Vincenzo Montella, milli takımın başından ayrılabilir
Estonya, Rusya’ya giden petrol tankerini alıkoydu Estonya, Rusya'ya giden petrol tankerini alıkoydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
Ukrayna’ya 21 milyar euroluk askeri yardım taahhüdü Ukrayna'ya 21 milyar euroluk askeri yardım taahhüdü
Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır Av. Bedia Teymur: Etik bütün mesleklerde uyulması gereken bir kavramdır
Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun’da Dev kulüp, Barış Alper Yılmaz için Samsun'da
Fenerium’a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi Fenerium'a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi
Isparta’da ’falcı’ operasyonu 1 kişi gözaltına alındı Isparta'da 'falcı' operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

16:32 Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı Mahsul eridi, iller bir bir alarm veriyor Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! Mahsul eridi, iller bir bir alarm veriyor
15:53 Hasan Arat kürsüde yumruklandı Hasan Arat kürsüde yumruklandı
15:48 Proje okullarında atama krizi Sabit öğretmenin videosu viral oldu Proje okullarında atama krizi! Sabit öğretmenin videosu viral oldu
14:47 CHP’de MYK belli oldu Kılıçdaroğlu’na yakın isim de listede CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede
14:00 Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi
20:03 İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
19:57 BBP Genel Başkanı Destici: Çin’in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şaraa ile görüştü
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun
19:06 İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti’li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren AK Parti'li Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi
18:50 Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi
18:43 8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti 8 aylık hamile eşini başından vurarak katletti
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
18:29 Öğrenenler inanamıyor Cristiano Ronaldo’nun serveti ortaya çıktı Öğrenenler inanamıyor! Cristiano Ronaldo'nun serveti ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 16:57:11. #7.12#
SON DAKİKA: İletişim Kongresi Kütahya'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement