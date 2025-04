İletişim Kongresi Kütahya\'da Başladı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Kütahya'da düzenlenen '14. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi'ne katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar (İKSAD) Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen "14. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi" DPÜ Rektörlük Kırmızı Salonu'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Kongreye katılan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, açılış konuşmasında iletişim dünyasındaki köklü değişimlere dikkat çekerek, günümüz bireyinin dijital ortamda sürekli izlenen ve yönlendirilen bir veri profiline dönüştüğünü ifade etti. Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitelere bu dönüşüm sürecinde aktif rol alma ve yol gösterici olma sorumluluğu düştüğünü vurguladı. Düzenlenen kongreye Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve İKSAD Enstitüsü Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hasan Çiftçi başta olmak üzere çok sayıda kişi katılım gösterdi.

Akademisyenler, araştırmacılar, iletişim profesyonelleri ve öğrenciler sayesinde yalnızca günümüzün değil, geleceğin iletişim stratejilerine de ışık tutacak bir tartışma ortamının kongre ile doğacağına dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. D. Yusuf Adıgüzel, "Bu bilimsel buluşmanın, iletişim dünyasında yaşanan köklü dönüşümlerin çok yönlü biçimde ele alınmasına imkan tanıyacağına; aynı zamanda iletişim olgusunun disiplinler arası bakış açılarıyla zenginleştirilmesine zemin hazırlayacağına yürekten inanıyorum. İnsan; toplum olabilmek için ilişki, birliktelik kurmak zorundadır. Bu birlikteliği kurmanın ön koşulu ise iletişimdir. Tarih boyunca bireyler arasında kurulan her bağın temelinde bir anlam aktarma, anlaşma çabası yatmıştır. Mağara duvarlarına çizilen resimlerden sözlü anlatıya, yazının icadından dijital mesajlara kadar uzanan bu uzun serüvende, sadece iletişim biçimleri değil, iletişimin bizzat kendisi de dönüşmüştür. Her çağın kendi dili, duyuş, düşünüş, hissediş biçimi ve buna özgün iletişim araçları vardır. Geleneksel iletişim uzun yıllar boyunca bireylerin birbirleriyle ve toplumla kurduğu ilişkileri tanımlar, yorumlarken dijital iletişim pratikleri, çok yönlü ve çok katmanlı iletişim yapılarına odaklanıyor. Bugün yalnızca iletilen mesajlar değil, her türlü veri akışı da iletişimin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Birey, yalnızca mesajı alan bir özne değil; aynı zamanda içerik üreten, etkileşimde bulunan ve dijital ağlar içinde diğer bireylere sürekli bağlantı halinde olan bir iletişim noktası haline gelmiştir. Günümüz bireyi, çoğu zaman farkında olmadan dijital olarak izlenen, sınıflandırılan ve yönlendirilen bir veri profiline dönüşmüştür" dedi.

"Bizlere düşen görev dönüşüme yol gösterici olmaktır"

Yeni medya kavramının sadece bir platformlar bütünü olmaktan çıkıp zihinsel, sosyal ve kültürel dönüşümün de anahtarı haline geldiğini belirten Rektör Adıgüzel, "Geleneksel medyanın hiyerarşik yapısının yerini, daha yatay ve çoğulcu bir yapı alıyor. Herkesin bir kamerası, mikrofonu ve kitlesi var. Bu durum, iletişimin demokratikleşmesini sağlarken; beraberinde dezenformasyon, bilgi kirliği ve dijital etik gibi yeni sorun alanlarını da doğuruyor. Bir de yapay zekanın iletişim süreçlerine entegrasyonu meselemiz oldu. Yapay zeka iletişim disiplinini adeta baştan yazıyor. Yapay zeka; içerik üretiminden hedef kitle analizine, dil işleme teknolojilerinden duygusal etkileşimlere kadar iletişim süreçlerinin birçok boyutunda aktif bir rol üstlenmeye başladı. Ancak bu dönüşüm, yalnızca teknik bir ilerleme değildir. Aynı zamanda insanı, etik değerleri ve toplumsal sorumlulukları yeniden düşünmemiz gereken bir eşiğe taşımaktadır. Üniversiteler olarak bizlere düşen görev bu dönüşümün pasif izleyicisi olmak değil; aksine yön vericisi, değerlendiricisi ve yol göstericisi olmaktır. Disiplinler arası bakış açılarını bir araya getirerek; iletişim bilimleriyle yapay zekayı, sosyolojiyle veri bilimini, hukukla etik tartışmalarını ortak bir zeminde buluşturmak zorundayız" diye konuştu.

Farklı ülkelerden akademisyenlerin katkısıyla kongrenin sıradan bir etkinliğin ötesine geçtiğini belirten Rektör Adıgüzel, "Yeni Dünyada İletişim" temasının sadece güncel değil, aynı zamanda geleceğe dair bir vizyon sunduğunu vurguladı ve iletişimin özünün bağ kurmak, anlamak ve insan olmanın erdeminde buluşmak olduğunu ifade ederek konuşmasına son verdi.

Rektör Adıgüzel'in konuşmasının ardından Rektör Kızıltoprak, Rektör Adıgüzel'e desteklerinden ve konuşmasından dolayı hediye takdiminde bulundu. Açılış konuşmalarının ardından "14. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi" Kütahya DPÜ'de yüz yüze ve çevrim içi oturumlarla iki gün boyunca devam etti. - ESKİŞEHİR