İmralı Adası açıklarında batan gemiden sahile malzemeler vurdu - Son Dakika
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İmralı Adası açıklarında batan gemiden sahile malzemeler vurdu

İmralı Adası açıklarında batan gemiden sahile malzemeler vurdu

Marmara Denizi'nin İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinden geriye kalan malzemeler sahile vurdu. Arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan can yelekleri, ayakkabı, urgan ve varil jandarma ekiplerine teslim edildi. Sahile vuran malzemeler arasında Zeynep K.'ya ait olduğu tahmin edilen bir ayakkabı ve üzerinde 'Batuhan' yazan bir can yeleği de bulunuyor.

15.02.2024 17:32  Güncelleme: 17:32
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Marmara Denizi'nin İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinden geriye kalan malzemeler sahile vurdu. Arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan can yelekleri, ayakkabı, urgan ve varil jandarma ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide kullanılan malzemeler sahile vurdu. Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde AFAD, NAK, ANDA, jandarma, polis dalgıç ve AKUT ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ederken, geminin mürettebatına ait olduğu tahmin edilen can yelekleri ve ayakkabı sahilde bulundu. Batan gemide kullanıldığı tahmin edilen varil ve urgana da ulaşan arama kurtarma ekipleri, 6 kişiye ulaşmak için ise Bursa'dan Bandırma'ya kadar uzan koyları metre metre tarıyor.

Denizden çıkarılan 39 numara ayakkabının Zeynep K.'ya ait olduğu tahmin edilirken, sahile vuran can yeleklerinden birinde ise 'Batuhan' yazması dikkatlerden kaçmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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