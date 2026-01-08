İMSİFED Başkanı Demir: "Bursa\'daki kentsel dönüşümlere, tüm inşaat firmaları destek sunmalı"

İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu'nu (İMSİFED) Başkanı Şeref Demir, " Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Çarşamba, Altıparmak, Merinos ve Soğanlı bölgesinde büyük çaplı kentsel dönüşüm projelerinin ada bazında düşünülmesi gerekiyor. Bütün inşaat firmalarının kentsel dönüşüm projelerinde oluşturulacak geniş iş birliğiyle sürece katkı sunmalı" dedi.

İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) öncülüğünde Bilecik, İnegöl, Yenişehir ve Karacabey'deki müteahhit derneklerinin birleşerek geçtiğimiz Mart ayında kurdukları İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu'nun (İMSİFED) 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul'da İMSİAD Başkanı Şeref Demir, delegelerin oy birliğiyle yeniden İMSİFED Başkanlığına seçildi.

İMSİFED üyesi derneklerin başkanları ile İMSİFED delegelerinin katıldığı Genel Kurul'un açılışında konuşan İMSİAD Başkanı Şeref Demir, birlik beraberlik mesajı verdi. İMSİFED ile sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini ilgililerin dikkatine etkin biçimde sunacaklarını belirten Demir, "Güç birlikteliğinin önemine inanıyoruz. Federasyon çatısı altında bir araya gelmiş olmamız, önemli bir adım. Aslında biz bu federasyon adımını, İnşaat Müteahhitleri ve Sanayici İş İnsanları Dernekleri'nin çatı örgütü olması amacıyla Bilecik, İnegöl, Yenişehir ve Karacabey'deki müteahhit derneklerinin bir araya gelmesiyle geçtiğimiz Mart ayında atmıştık. Bugün gerçekleştirdiğimiz genel kurulla, İMSİFED'de yeni bir süreci de başlatmış olduk. İMSİFED sektörün güçlü temsilcisi olarak, sorunları dile getirmesinin yanı sıra çözüm önerilerini de kamuoyunun dikkatine sunan bir anlayışta olacak. Böylelikle karar alıcıları yakın markaja alarak, sorunların çözümünü hızlandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İMSİFED'i kurdukları günden bu yana gerçekleştirdikleri aktivitelerle saha ziyaretlerinde bulunduklarına işaret eden Demir, kaymakamlıklar, odalar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları nezdindeki girişimleriyle, sektörel dayanışmanın seçkin örneklerini sunduklarını vurguladı. Güçlü temsil ile üyelerinin haklarını savunmaya devam edeceklerine dikkat çeken Demir, yapılanmalarını daha da genişleteceklerini ifade etti.

Demir'in açılış konuşmasının ardından, Genel Kurul Divan Kurulu oluşturuldu. Divan Başkanı Hacı Bekir Ergene, Divan Başkan Vekili Alihan Gülerer, Katip Üye Mustafa Ergün'den oluşan Divan Kurulu'nun yönetiminde, İMSİFED'in yönetim kademelerinin belirleneceği seçime geçildi. Yönetim kademelerinin belirlenmesinden önce faaliyet raporu ve denetim raporu okunarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, her iki rapor da oybirliğiyle kabul edildi.

Delegelerin oybirliğiyle İMSİFED Başkanlığına seçilen Şeref Demir yaptığı teşekkür konuşmasında ise, sektörün sesi olacaklarını söyledi. Delegelere duydukları güven için teşekkür eden Demir, kentsel dönüşüme ilişkin görüşlerini de aktardı. Kentsel dönüşümün insan odaklı, yaşanılabilir şehirler oluşturmayı hedeflemesi gerektiğine dikkat çeken Demir, İMSİFED olarak insan ve çevreyi merkeze alan bir dönüşüm vizyonuna sahip olduklarının altını çizdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Çarşamba, Altıparmak, Merinos ve Soğanlı bölgesinde büyük çaplı kentsel dönüşüm projeleri planladığına işaret eden Demir, söz konusu bölgelerdeki dönüşüm sürecinin ada bazında düşünülmesi gerektiğini belirtti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e, Çarşamba ve Altıparmak bölgesindeki kentsel dönüşümün, bütüncül anlayış doğrultusunda projelendirilmesinin, şehircilik anlamında sağlıklı sonuçları da beraberinde getireceğini ifade ettiğini belirten Demir, bütün inşaat firmalarını bu projelerde oluşturulacak geniş iş birliğiyle sürece katkı sunmaya davet etti.

İMSİFED Genel Kurulu verilen aile fotoğrafıyla son buldu.

Yapılan seçimde, delegelerin oybirliğiyle, İMSİFED'in yönetim kademesi şu isimlerden oluştu:

"Yönetim kurulu asil üyeler, Şeref Demir, Muhammed Adiloğlu, Sabri Şen, Mehmet Yağız, Süleyman Garip, Emrah Taşcan, İbrahim Cem Oflaz, Yusuf Şehitoğlu, İbrahim Uludağ, Emin Uçan, Kenan Gün. Yönetim kurulu yedek üyeler, Hakan Özdemir, Özgür Şimşek, Hüseyin Kul, Melih Şeker, Şeref Yılmaz, Sait Zorlu, Sadık Erol, Osman Özelif, Sezer Örs, Fatih Tahtalı, Berkay Yıldız. Denetim kurulu, Latif Altay (Başkan), Selma Özsahuncu (Başkan Yardımcısı), Mustafa Türkoğlu (Üye), Cengiz Bayram (Üye), Mehmet Sünbül (Üye), Alihan İhsan İşçi (Üye). Disiplin kurulu, İbrahim Taşır (Başkan), Hacı Bekir Ergene (Başkan Yardımcısı), Hamili Çelik (Üye), Celali Tonguç (Üye), Alihan Gülerer (Üye), Mustafa Ergün (Üye). Yüksek danışma kurulu, Şeref Demir, Sabri Şen, Mehmet Yağız, Süleyman Garip, Emrah Taşcan." - BURSA