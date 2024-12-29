İnan'dan Özel'e Sert Sözler

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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan: "Sen git kendi partinde sana genel başkanlık koltuğunu dar edenlerle uğraş"

YALOVA - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, "Senin partin zaten şu an kendi işgal ışıklarıyla Ortadoğu'dan daha karışık hale gelmiş. Sen git kendi partinde sana genel başkanlık koltuğunu dar edenlerle uğraş diyoruz" dedi.

İnan, AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. İnan, Türkiye genelinde 30'uncu gençlik kolları kongresini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün AK Parti Gençlik Kolları haricinde böylesine kurumsal, böylesine coşkulu gençlik kolları kongrelerini tertip edebilen başka bir gençlik hareketi Türkiye'de yok, bunu hatırlatmak isterim. Bugün Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde, kampüslerinde, mahallelerinde teşkilatlanabilmiş başka bir gençlik hareketi de yok. Bugün Anadolu'da iktidar olup, bu güzel coğrafyada iktidar olup dünyanın tüm adaletsiz düzenine muhalefet olan başka bir gençlik hareketi de yok. AK Parti Gençlik Kolları'na has bir durum" dedi.

İzmir'in milletvekili olduğunu ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"Bugün kendilerine yerel yönetimlerde, kendi parti işlerine dahi yol haritası çizemeyen bir muhalefet var. Daha partisinde lideri olduğunu kendi partililerine dahi kabul ettiremeyen bir CHP Genel Başkanı var. Şimdi çıkmış diyor ki, başkan dün, bugün de aynı şeyleri söylemiş olabilir, AK Parti'ye 2025 yılını dar edeceklermiş. Daha önce bunu söyleyenlerin hepsi o meydanlarda tarih oldu Sayın Özgür Özel. Yalova'dan AK Parti Gençlik Kolları olarak söylüyoruz. Öyle gözlükleri çıkartıp saçları boyatmakla siz bizi, AK Parti'yi, bu teşkilatları asla bezdiremezsiniz. Senin partin zaten şu an kendi işgal ışıklarıyla Ortadoğu'dan daha karışık hale gelmiş. Sen git kendi partinde sana genel başkanlık koltuğunu dar edenlerle uğraş diyoruz."

Kongrede AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Canay Caner seçildi.

Programa AK Parti Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol ve İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı.