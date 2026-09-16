İnegöl’de kentsel dönüşümün 2. ve 3. etaplarında temel atıldı

İnegöl'ün ilk yerinde kentsel dönüşüm uygulaması olan Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde 2. ve 3. etapların temeli düzenlenen törenle atıldı. Birinci etapta 2027 yılı Ekim ayı ilk anahtar teslim tarihi olarak duyurulurken, toplamda yaklaşık 153 dönümlük alanda 7 etap halinde sürdürülen projenin tamamlanmasıyla bölge; modern konutları, sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleriyle yeni bir yaşam alanına dönüşecek.

İnegöl Belediyesi tarafından yürütülen Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projenin 1. etabında inşaatlar yükselirken, bugün düzenlenen törenle 2. ve 3. etapların da temeli atıldı. Temel atma törenine; İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, Bursa ve İnegöl Belediyelerinin bürokratları, STK temsilcileri, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

1. etapta inşaat sürüyor

Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesinin ilk etabının temeli Eylül 2025'te atılmıştı. Aradan geçen bir yıllık süreçte 1. etapta yapılar yükselmeye başladı. Kaba inşaat sürecinin sonuna yaklaşılırken, tamamlanan bloklarda ince işçilik ile elektrik ve mekanik tesisat çalışmalarına geçildi. Çatı seviyesine ulaşan bloklarda ise kaplama ve yalıtım çalışmaları devam ediyor.

2. ve 3. etaplarda 447 yeni konut, 66 ticari ünite yer alıyor

Düzenlenen törenle temeli atılan 2. ve 3. etaplar kapsamında da mevcut 31 blokta bulunan 192 dairenin yıkımı tamamlandı. Toplam 21 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek yeni etaplarda 8 blokta 447 konut ve 66 ticari ünite inşa edilecek. Toplam 77 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak proje kapsamında yalnızca konut ve ticari alanlar değil, modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal donatılar da oluşturulacak. Yeni yaşam alanında 447 araçlık açık ve kapalı otopark, yaklaşık 5 bin metrekare yeşil alan, çocuk oyun alanları, kapalı yüzme havuzu ve elektrikli araç şarj istasyonları yer alacak.

İlk teslimler 2027 ekim'de

Temel atma töreninin başlangıcında, projenin yüklenici firması Pera Mimari Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şahin kürsüye gelerek kısa bir selamlama konuşması yaptı. Şahin, "Çalışmalarımızı Ekim 2027 teslim hedefi doğrultusunda sürdürüyoruz. Bir yandan birinci etap çalışmaları hızla devam ederken, diğer yandan hak sahiplerimizin konutlarına daha hızlı ulaşabilmeleri amacıyla ikinci ve üçüncü etaplarımızı eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Bu etaplarda hafriyat çalışmalarımızı tamamladık. Zemin iyileştirme kapsamında planlanan 5561 jet graud uygulamamızı bitirdik. Bugün temel atmayla birlikte üst yapı faaliyetlerimize başlıyoruz" dedi.

"İnegöl'ün dönüşüm hikayesi Turgutalp'te yazılıyor"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da kürsüye yaptığı konuşmada Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesinin geldiği noktanın önemine dikkat çekti. "Burada çok ciddi bir emek var, çok ciddi bir gayret var" sözleriyle konuşmasına başlayan Taban, şöyle devam etti:

"Buranın bir geçmiş hikayesi var. Hak sahipleriyle görüşülmeye başladığımızda bu işin ne kadar zor ve zahmetli olduğunu gördük. Ben bu noktada bizlere destek veren tüm hak sahiplerine de teşekkür ediyorum. Büyük oranda da yüzde 90'ın üzerinde destek verilmesiyle bu çalışmalar buralara geldi. Şehrimizi gerek sağlıklı yapılar oluşturmak, afetlere hazırlamak, dirençli bir şehir oluşturmak gibi pek çok hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için de yapılacak işlerden biri kentsel dönüşümler. Yapı stoğunun dirençli hale getirilmesi. Biz de bu noktada vatandaşlarımızın riskli yapılarını dönüştürerek daha dirençli bir kent oluşturabilmek adına gayret içerisindeyiz. Mesai arkadaşlarıma bu noktada teşekkür ediyorum. Bakanlıkla ilgili konular oluyor, Bakanlığımızdan destek alıyoruz. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehirle ilgili konular oluyor Büyükşehir Belediyemizin kapısını çalıyoruz. Nihayetinde geçen yıl Eylül ayında hemen karşı tarafta birinci etabımızın temelini atmıştık. Bir yıl içerisinde binalarımız bu seviyeye geldi. Bugün de artık ikinci ve üçüncü etapların temeli atılacak. Akabinde dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci etaplar gerçekleşecek."

Belediyecilikle ilgili İnegöl'de sadece İnegöl Belediyesi'nin faaliyetleri olmadığına vurgu yapan Taban, "Şehrimizde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan altyapı başta olmak üzere pek çok konu da var. Ben bu çalışmalarla ilgili de Büyükşehir Belediye Bakanımıza teşekkür ediyorum. Nisan ayından bu yana görevde kendisi. Bu sürede; başta döküm sahası sorununun çözülmesi, beraberindeki 105 ada bölgesinde yapılan yol yatırımları, altyapı çalışmaları ve sonrasında yollarımızın asfalt uygulamaları için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Atılan temelimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Afet öncesi atılan her adım değerli"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise yapılan projenin önemine değinerek, "Burada gördüğümüz sahne çok önemli. Afet sonrası değil, öncesinde atılmış çok önemli bir adım. O yüzden bu tür çalışmaları desteklememiz gerekiyor. Bu çalışmalarda uzlaşma süreçleri çetin oluyor ama bir şekilde nihayete ermesi gerekiyor. Bu nedenle ben sadece İnegöl ilçemiz değil, 17 ilçemizdeki bütün vatandaşlarımıza bu konuda kentsel dönüşüm çalışmalarında yerel yöneticilerimize anlayışlı ve destek olarak el birliği ile çalışılmasını rica ediyorum. İnegöl Belediyemizin öncülüğünde hayata geçirilen ve 7 etaptan oluşan Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"İnegöl'ün tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz"

Şahin Biba, İnegöl'de her ihtiyaca cevap vermeye çalıştıklarını belirterek, "Farklı ve zengin potansiyelleri, üretken yapısı, ülkemizin üretimine, istihdamına ve ihracatın verdiği katkılar ile en güçlü ilçelerimizden olan İnegöl'ümüze değer katan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Sürekli üreten ve gelişen İnegöl, aynı oranda büyüyen bir kentleşme ve nüfus yapısına sahip. Bu gelişim farklı ihtiyaç ve talepleri de beraberinde getiriyor. Bizler de büyükşehir belediyesi olarak Bursa'mızın her noktasında olduğu gibi İnegöl'ün tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Buradan önce de İnegöl'de yaptığımız çalışmaları gezdik, inceledik. El birliği ile İnegöl'ümüze hizmet etmeye de devam edeceğiz. Şu an geldiğimiz noktada bu yıl 300 bin tonu aşkın asfalt çalışması yapıldı, bu gerçekten kayda alınması gereken büyük bir hizmet. Altyapı hizmetlerinden yollarımıza, sosyal donatı alanlarından toplu ulaşıma kadar Toplu ulaşımda da bazı çalışmalara öncülük edecek ilk adımları attık. Köylerimiz arasında bağlantı yollarıyla ilgili çalışmalarımız yapıldı, yapılmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"Kentsel dönüşüm ülkemizin öncelikli çalışmalarından"

Temel atma töreninde kürsüye gelen son isim İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay oldu. İnegöl açısından önemi bir anı yaşadıklarını vurgulayan Akpay, "Öncelikle İnegöl Belediye Başkanımızı böyle bir projeyi hayata geçirdiği için tebrik ediyorum. Kentsel dönüşüm ülkemizin öncelikli çalışmalarından. Ülkemiz deprem bölgesi ve bundan dolayı çok acılar yaşadık maalesef. Kentsel dönüşüm de afete hazırlık noktasında en önemli çalışmalardan biri. Çok yoğun bir kentsel dönüşüm hamlesi var. Keşke bunları daha önce yapabilseydik ama ülkemiz bu noktada edindiği tecrübeyle 500 bin konutu deprem bölgesinde kısa sürede hayata geçirdi ve akabinde kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattı. İnegöl'ümüz için burası gerçekten önemli bir proje. İlçemiz güvenli, insan odaklı binaları sonuna kadar hak ediyor. Bu projelerin ne kadar meşakkatli olduğunu biliyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Projenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin 2. ve 3. etaplarının temel atma töreni, temel atma butonuna basılmasıyla tamamlandı.