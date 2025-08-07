İnegöl\'de KYK Erkek Öğrenci Yurdu yapımına başlandı

İnegöl Belediyesi'nin girişimleri ve yer tahsisiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından itfaiye binası bölgesinde 400 ila 600 öğrenci kapasiteli KYK Erkek Öğrenci Yurdu inşaatı başladı. İnegöl'de her geçen yıl öğrenci sayısının artmasıyla birlikte şehrin önemli ihtiyaçlarından biri haline gelen KYK erkek öğrenci yurdu için İnegöl Belediyesi'nin girişim ve talepleri neticesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Süleymaniye Mahallesinde itfaiye bölgesinde İnegöl Belediyesi'nin yer tahsisi ile erkek öğrenci yurdu yapımı için çalışmalara başlandı. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyelerinden oluşan heyet, bugün yurt inşaatını yerinde inceledi.

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün şehrimizdeki çok kıymetli bir yatırımı ziyaret ediyoruz. Kredi Yurtlar Kurumumuzun erkek öğrenci yurdu inşaatını inceliyoruz. Burada 400 ila 600 arasında değişken kapasiteye sahip bir yurt binası inşa ediliyor. Şehrimizde 500 kişilik bir kız yurdumuz vardı. Bu aynı zamanda üniversite yerleşkemizin hemen yanındaydı. Bu bölgede uygun bir alan bulamadığımızdan, en uygun olan İtfaiye binamızın arka tarafındaki bu alanda inşaat faaliyeti başladı" dedi.

284 Milyonluk yatırım

Yurt binasının 5 kat ve bodrum katı bulunan bir proje olarak yükseleceğini ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: "İçerisinde 103 oda ve 4 adet engelli öğrenci odası olmak üzere toplam 107 oda bulunuyor. Ayrıca içerisinde konferans salonu, fitness salonu, mescit, kuaför, sergi salonu gibi sosyal faaliyet alanları da yer alıyor. Yaklaşık 284 milyon TL'lik bir yatırım. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze, kıymetli Ayhan Salman Milletvekilimize, Mustafa Durmuş İlçe Başkanımıza ve tüm teşkilat üyelerimize teşekkür ediyorum."

"Yerel yönetimler olarak öğrenci yurdu yapımı önceliğimiz olmasa da geçen dönem bu ihtiyacı gördük. Öğrencilerden ve üniversiteden gelen talepler üzerine mutlaka bunun yapılması gerekliliğini vurguladık ve nihayet itibariyle önce belediyemizden yer tahsisini yaptık, sonrasında da yatırım programına alındı. İnşaat süreci başladı, normal şartlarda da Ocak 2026'da bitirilmesi planlanıyor."

"Bugün bir öğrenci yurdu yapılıyor ancak zor şartlarda bu yapıların nasıl faydalı kullanıldığını da bizler gördük. Örneğin Kahramanmaraş depreminde öğrenci yurtları, spor salonları çok büyük fayda sağladı. Bu tür afet durumlarında da farklı amaçlarla en güzel hizmet veren yapılar bunlar. Bunun yanı sıra da şehrimizde yapılan farklı kültürel etkinliklerde buralar misafirlerimizi ağırlama anlamında izinler alınarak istifade edilebiliyor. Bu yönüyle de Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yatırımları daha da arttıracağız" dedi

Çok kısa sürede bitirilecek olması kıymetli

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise İnegöl'ün sürekli gelişen ve büyüyen yapısına değinerek; "İnegöl'ümüz büyüyor, gelişiyor. Bu doğrultuda ihtiyaçlarımız da ortaya çıkıyor. Bizler de hem merkezi hükümet olarak hem de yerel yönetimler olarak İnegöl'ümüzde gençlerimizin, kadınlarımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaçları noktasında gerekli yatırımları getirebilmek adına gayret ediyoruz. İnegöl'ümüzde uzun yıllardır üniversitelerimiz var, öğrencilerimiz var. İnegöl'de öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Ancak barınma konusunda bazı eksik ve aksaklıkla vardı. Bir süredir de yurt konusuyla ilgili gayret edildi. Daha iyi neresi olabilir, buna uygun yer neresi bulunabilir konusunda belediyemizin de önceki dönem milletvekillerimizin de gayretleri olmuş. Dolayısıyla bugün bu sürecin başlatılmış olması ve inşallah çok kısa bir sürede de bitirilecek olması çok kıymetli" diye konuştu.

Türkiye yüzyılı vizyonu

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı vizyonu vurgusu da yapan Milletvekili Salman, "Biz daha güzel bir İnegöl için daha güzel bir Bursa için ve daha güzel bir Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gayret ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz var. Terörsüz Türkiye'ye geçmek adına gayretlerimiz var. Bu manada yerel yönetimlerimizin de gayretleri ve çalışmaları çok kıymetli. İnşallah İnegöl Belediyemizin olduğu gibi Büyükşehir Belediyemizin de biz istiyoruz ki bu vizyona, gayretli çalışmalara kendi alanında hizmetleriyle destek vermesi lazım. Bu manada inşallah onlar da koordine olup hem Bursa'mıza hem İnegöl'ümüze daha fazla hizmet etmemiz gerektiğini, bazı eksikler olduğunu görüyoruz. Biz mazeret üretmeyeceğiz. AK Parti olarak ilçe belediyemizle, merkezi hükümetle İnegöl'ümüzün ve Bursa'mızın bütün ihtiyaçları noktasında çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Salman, bu yurtların artık eğitim öğretim dönemi sonrası farklı şekillerde de kullanıldığına da dikkat çekerek "Öğrencilerimiz yaz aylarında farklı şehirlere gidip yurtlarda konaklayabiliyorlar. Bu manada aktif şekilde yurtların neredeyse 12 ay kullanılıyor olması da yapılan yatırımların verimliliği açısından çok kıymetli. İnşallah binamızın bittiğini de görüp hep birlikte açılışını yapmayı rabbim bizlere nasip eder" ifadelerinde bulundu. - BURSA