İnönü Savaşları Şehitleri Zaferin 104. yılında anıldı - Son Dakika
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İnönü Savaşları Şehitleri Zaferin 104. yılında anıldı

İnönü Savaşları Şehitleri Zaferin 104. yılında anıldı Bozüyük'te 1. İnönü Zaferi'nin 104. yılı anısına bu yıl 17.'si düzenlenen geleneksel 'Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü' yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

05.01.2025 19:39  Güncelleme: 19:41
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İnönü Savaşları Şehitleri Zaferin 104. yılında anıldı

BİLECİK - Bozüyük'te 1. İnönü Zaferi'nin 104. yılı anısına bu yıl 17.'si düzenlenen geleneksel 'Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü' yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bozüyük Belediye Başkanlığı ve AKUT işbirliği ile düzenlenen etkinlik sabah saat 09.20'de vatandaşların Cemalettin Köklü Parkı önü ve AKUT operasyon binası önünde toplanmasıyla başladı. Ardından katılımcılar buluşma noktalarından belediye otobüsleriyle alınarak yürüyüşün başlama noktası olan Düzdağ yolu üzeri Nanedere yolu girişine geldiler. Burada katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından su, helva ve bayrak dağıtımı yapıldı. Daha sonra yürüyüşe başlayan grup 8 km'lik yolu yaklaşık 2,5 saatlik bir sürede yürüyerek zirveye ulaştı. Zirvede mola veren katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı. Programın devamında ise protokol üyeleri ile birlikte tüm katılımcılar büyük bir bayrak açarak Zafer Anıtı'nın önüne geldiler. Anıtın önünde hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunarak şehitlerimiz için dualar edildi.

Programa Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Bozüyük Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Doğa Sporları ve Dağcılık Kulüpleri ve vatandaşlar katıldı. Programa ayrıca Bozüyük AKUT Ekibi'nin yanı sıra Çanakkale, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Kaş Kalkan ve İzmir AKUT Ekipleri'de katılarak destek verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İnönü Savaşları Şehitleri Zaferin 104. yılında anıldı - Son Dakika


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