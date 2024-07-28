İnönü Üniversitesi ve Almanya Giessen Üniversitesi arasında düzenlenen Karaciğer Nakli Sempozyumu'na katılan bilim insanları Malatya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi

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(MALATYA) - İnönü Üniversitesi ile Almanya Giessen Üniversitesi arasında düzenlenen 9. Karaciğer Nakli Sempozyumu'na katılan bilim insanları, etkinliklerin ardından Akçadağ Sultansuyu Harası ile UNESCO Dünya Kültür mirası Arslantepe Höyüğü ile Nemrut Dağı'nı gezdi.

İnönü Üniversitesi ile Almanya Giessen Üniversitesi arasında İnönü-Giessen Karaciğer Nakli Sempozyumu'nun 9'uncusu düzenlendi. Sempozyuma Giessen Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Küçük Hayvan Kliniği Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Kramer, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. Stefan Arnold, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Viroloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Trinad Chakraborty, Genel ve Nakil Cerrahi Bölümü Klinik Şefi Dr. Martin Reichert, Radyoloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Gabriele Krombach, Travma, El ve Plastik-Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Direktörü Prof. Dr. Christian Heiss, Genel ve Nakil Cerrahı Prof. Dr. Martin Schneider, Turgut Özal Tıp Merkezi'nden Genel Cerrah Doç. Dr. Kemal Barış Sarıcı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitim Bölümü'nden Doç. Dr. Aysel Deregözü ile İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcıları Ali Cengiz ve Ayhan Karademir katıldı.

Konukların ilk durağı Akçadağ Sultansuyu Harası oldu. Veteriner hekim İsmail Çağrı Yılmaz, atlar hakkında bilgi verirken; TİGEM'in (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) en önemli işletmeleri arasında yer alan Sultansuyu Harası'nın yarışlarda büyük başarılara imza atan Arap atlarını yetiştirdiğini belirtti. Heyet buradan Orduzu Arslantepe Höyüğü'ne geçerek, Melid Krallığı'na ait heykeller ve kabartmaların kopyalarının sergilendiği arkeolojik parkı ve Arslantepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi ilan edilmesinde başrolü oynayan Kerpiç Saray Kompleksi'ni gezdi. Gezide son durak Nemrut Dağı oldu. Pütürge- Tepehan üzerinden Nemrut Dağı'na giden Alman ve Türk misafirler, devasa heykel, taht, kabartma ve yazıtların bulunduğu terasları gezdikten sonra güneşin batışını izledi. Gezi sırasında heyet, turizm araştırmacısı, turist rehberi, araştırmacı-yazar Bülent Korkmaz tarafından bilgilendirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ali Cengiz ise "İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz sağlık alanında büyük projelere imza atıyorlar. Sayın Yılmaz'ın yönetimindeki ekibin karaciğer naklinde Malatya'yı dünyada en üst noktalara getirdiğini bilmeyen yok. Verdikleri emekten dolayı kendilerine ne kadar teşekkür etsek az. Almanya Giessen Üniversitesi ile ortaklaşa yaptıkları sempozyum ve benzeri etkinlikler şehrimizin tanıtımına da katkı sağlıyor. Misafirlerimize Malatya'nın tarihi, turistik, doğal zenginliklerini göstermek, arkeolojik alanlarımızı göstermek istedik. Kendileri de geziden gayet memnun kaldıklarını ifade ettiler" dedi.