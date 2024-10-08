İnşaat yasağına rağmen yapılan beton atma işlemi, zabıta tarafından durduruldu - Son Dakika
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Yerel

İnşaat yasağına rağmen yapılan beton atma işlemi, zabıta tarafından durduruldu

İnşaat yasağına rağmen yapılan beton atma işlemi, zabıta tarafından durduruldu Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat yasağına rağmen yapılan beton atma işlemi, zabıta tarafından durdurularak cezai işlem uygulandı.

08.10.2024 18:53
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İnşaat yasağına rağmen yapılan beton atma işlemi, zabıta tarafından durduruldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat yasağına rağmen yapılan beton atma işlemi, zabıta tarafından durdurularak cezai işlem uygulandı.

Her yıl turizm bölgelerinde 15 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan inşaat yasağının bitmesine sayılı günler kaldı. 15 Ekim tarihine kadar devam edecek yasak kapsamında inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri yapılamıyor. Sadece çevreye rahatsızlık verilmeyecek şekilde ufak tefek tadilatlar yapılabiliyor.

Bodrum'un farklı noktalarında zaman zaman yasağa uyulmadığı gözleniyor. O ihlallerden biri de bugün Yeniköy Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Beton mikseri ile gerçekleştirilen beton atma işleminin ihbar edilmesi üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çalışmayı durduran ekipler, inşaat sahibine cezai işlem uyguladı.

Kaynak: İHA

Bodrum, Zabıta, İnşaat, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnşaat yasağına rağmen yapılan beton atma işlemi, zabıta tarafından durduruldu - Son Dakika

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