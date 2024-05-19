INVAMED Başkanı Raşit Dinç, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika
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INVAMED Başkanı Raşit Dinç, 19 Mayıs'ı kutladı

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, 19 Mayıs\'ı kutladı

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Dinç mesajında, 'Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünü parola alıyoruz' ifadelerine yer verdi. Dinç, INVAMED olarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı minnet, gurur ve geleceğe olan inançları ile kutladıklarını belirtti.

19.05.2024 13:44
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INVAMED Başkanı Raşit Dinç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Dinç mesajında, "Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünü parola alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dinç, INVAMED olarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı minnet, gurur ve geleceğe olan inançları ile kutladıklarını belirtti.

Dinç, yayımladığı mesajda Atatürk ve silah arkadaşlarının 105 yıl önce milletin birliği, beraberliği ve bağımsızlığı uğruna verecekleri mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıktıklarına değinerek, "O günlerde memleketimizin her bölgesi işgal altında, yöneticileri gaflet ve dalalet içinde, insanımız ise büyük bir yoksulluk yaşamaktaydı. Lakin milleti ayağa kaldırmak ve sömürgecileri topraklarımızdan kovmak için Samsun gemisine binenlerin büyük bir cesareti, kararlılığı ve inancı vardı." ifadelerini kullandı.

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, "4 Şubat 1919 tarihinde Alemdar gazetesinin yazarları olan Refii Cevat, Mustafa Kemal Paşa ile Şişli'deki evinde bir görüşme yapar. Bu görüşme içerisinde Mustafa Kemal, milli mücadelenin başlamasına dair fikirlerini ifade eder.

Mesajında Gazeteci Refii Cevat ile Atatürk arasında geçen diyaloğa yer veren Dinç, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Refii Cevat, Atatürk'e, 'Paşam, milli direniş. Güzel, ama neyle? Hangi askerle, hangi silahla, hangi parayla? Maalesef Paşam, kupkuru bir çölden farksız oldu bu güzel vatanımız' der. Atatürk ise 'Gazeteci Refii Cevat'a, 'öyle görünür Refii Cevat Bey, öyle görünür ama çölden bir hayat çıkarmak lazımdır. Çöl sanılan bu alemde saklı ve kuvvetli hayat vardır. O, Türk milletidir" der."

Dinç, INVAMED olarak 19 Mayıs'ın 105'inci yılında da inanç ve kararlılıkla Türkiye için çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"19 Mayıs aynı zamanda kendi insanımızla da gurur duymamızın günüdür. Çünkü 19 Mayıs günü başlayan mücadelede Anadolu insanı hem varını hem de yoğunu vermiştir. İki öküzünden birisini vatan için vermek, son çarığını savaş cephesine göndermek, bunlar bizim insanımızın hem vatanına olan sevgisini hem de paylaşma, yardımlaşma ve erdemli insan karakterini gösteren özellikleridir. Üstümüzde bulunan sorumluluğu tam anlamıyla yerine getirmek adına INVAMED olarak, Atatürk'ün, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünü parola alıyoruz. 'Üreten Bir Gelecek' vizyonuyla, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olan bilim, teknoloji ve inovasyona sağlık için yatırım yaparak, Türkiye'yi daha müreffeh yarınlara taşıma kararlılığı içindeyiz. Dün Samsun'a adım atılırken bilim yol gösteriyordu. Bugün de yolumuzu bilim aydınlatıyor. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünü kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimiz uğruna mücadele eden herkesi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel INVAMED Başkanı Raşit Dinç, 19 Mayıs'ı kutladı - Son Dakika

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