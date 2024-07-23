İran Büyükelçisi Erzurum Valisini Ziyaret Etti

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İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Dr. Mohammad Hassan Habibollah Zadeh, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarete; İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sayın Mohammad Ebrahimi eşlik etti. Vali Mustafa Çiftçi iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi anlamında kurulacak iş birliklerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak Büyükelçi Habibullah'a ziyaretten dolayı teşekkür etti. Ziyarette görüşülen konular arasında şu başlıklar şu şekilde paylaşıldı, "Türkiye-İran arası uçak sefer sayılarının artırılması ve direkt uçuşların Erzurum üzerinden yapılması, Şehrimizde eğitim gören İranlı öğrenci sayısının artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar ve öğrenci değişimi programları, Sınır İlleri ( Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari) İş birliği Toplantılarına Erzurum'dan da temsilcilerin katılımı, İran ve Erzurumlu iş insanları ile Tebriz, Urmiye ve Erzurum Ticaret Odaları temsilcilerinin bir araya gelerek farklı ticari faaliyetlerde iş birliklerinin geliştirilmesi, İnşaat, tarım ve turizm gibi alanlarda ortak tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, Erzurum'un EİT Turizm Başkenti seçilmesi ve bu yönde gerçekleştirilecek etkinliklere yönelik iş birlikleri ve tavsiyeler, İran Süper Lig futbol takımlarının Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezlerinden daha yoğun istifadeleri." - ERZURUM