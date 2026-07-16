İran'dan Ürdün'deki ABD Üslerine İHA Saldırısı

İran ordusunun Ürdün'deki ABD askeri tesislerine tek yönlü insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği bildirildi.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misillemelerine bir yenisini daha ekledi. İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, İran ordusunun Ürdün'deki ABD askeri tesislerine tek yönlü İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırılarda ABD ordusuna ait iletişim sistemlerinin ve yakıt depolama tesislerinin hedef alındığı aktarıldı.

Kuveyt ve Bahreyn İran misillemelerine hedef olmuştu

ABD'nin İran'ın askeri altyapısına yönelik son saldırılarının ardından, ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkeleri yeni İran misillemelerine hedef olmuştu. Kuveyt ve Bahreyn yeni İran saldırılarına uğradıklarını duyurmuştu. - TAHRAN