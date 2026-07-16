İran'dan Ürdün'deki ABD Üslerine İHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Ürdün'deki ABD Üslerine İHA Saldırısı

16.07.2026 07:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ordusu, Ürdün'deki ABD askeri tesislerine İHA ile saldırı düzenledi.

İran ordusunun Ürdün'deki ABD askeri tesislerine tek yönlü insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği bildirildi.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misillemelerine bir yenisini daha ekledi. İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, İran ordusunun Ürdün'deki ABD askeri tesislerine tek yönlü İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırılarda ABD ordusuna ait iletişim sistemlerinin ve yakıt depolama tesislerinin hedef alındığı aktarıldı.

Kuveyt ve Bahreyn İran misillemelerine hedef olmuştu

ABD'nin İran'ın askeri altyapısına yönelik son saldırılarının ardından, ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkeleri yeni İran misillemelerine hedef olmuştu. Kuveyt ve Bahreyn yeni İran saldırılarına uğradıklarını duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Yerel, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran'dan Ürdün'deki ABD Üslerine İHA Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

07:19
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
07:04
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı
Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
04:30
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
00:03
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
23:38
Selim İmamoğlu’ndan ’yat tatili’ iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim
22:57
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 07:41:36. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan Ürdün'deki ABD Üslerine İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.