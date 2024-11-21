İran ve Türkiye\'den Ticaret İşbirliği Adımları

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İran İslam Cumhuriyeti Maku Serbest Bölgesi Başkanı Hossein Garousi ve beraberindeki heyet, akademik ve ticari iş birliği imkanlarını görüşmek üzere Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun misafiri oldu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi de eşlik etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve çeşitlendirilmesi konuları ele alınırken, Maku Serbest Bölgesi Başkanı Hossein Garousi, bölgenin potansiyelini ve iş birliği fırsatlarını aktardı. Başkan Garousi; Maku'nun İran'ın en büyük endüstriyel ve ticari serbest bölgesi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Lojistik, transit, gıda güvenliği, turizm, tekstil ve madencilik gibi alanlarda yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 1820 hektarlık araziyi üretim ve ticaret yapan iş insanlarına tahsis etmeyi planlıyoruz. Demiryolu bağlantımızın inşası sürüyor, uluslararası havalimanımız aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca, Batı Asya'nın en büyük ceviz ve fıstık serasını kuruyoruz. Türkiye ile ticari bağlarımızı güçlendirmek ve iki ülke arasındaki 30 milyar dolarlık ticaret hedefini desteklemek istiyoruz."

Başkan Garousi, Erzurum'un tarihsel bağları ve coğrafi konumu nedeniyle stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak: "Erzurum ile Tahran veya Tebriz arasında direkt uçuşların başlaması ticaret ve turizmi daha da canlandıracaktır. Ayrıca, önümüzdeki ay Tahran'da düzenlenecek ticaret zirvesine sizleri de davet etmekten mutluluk duyarız" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İran ile kurulacak akademik ve ekonomik iş birliklerinin her iki ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti. Rektör Hacımüftüoğlu, "İran ile tarihsel bağlarımız ve ticari ilişkilerimiz oldukça eskiye dayanıyor. Bu bağların akademik iş birlikleriyle desteklenmesi, bölgemiz için önemli avantajlar sunacaktır. Erzurum, geçmişte İpek Yolu üzerinde yer almasıyla ticaretin merkezi olmuştu. Bugün de bu potansiyelin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Ziyaret, iki ülke arasındaki ticari ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesi için atılabilecek adımların görüşülmesiyle sona erdi. - ERZURUM