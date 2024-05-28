İspanya, Filistin'i Resmen Tanıdı

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İspanya'nın Filistin'i bugün resmen tanıyacağını duyurdu.

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin başkent Brüksel'deki İspanya Büyükelçiliğinde 27 Mayıs'ta Belçika'da bir araya gelmiş bir araya gelmiş, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti. İspanya, İrlanda ve Norveç tarafından yapılan açıklamada Filistin devletinin bugün resmi olarak tanınacağı açıklanmıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla İspanya'nın bugün Filistin'i resmen tanıyacağını duyurdu. Başkent Madrid'de bulunan Moncloa Sarayı'nda açıklama yapan Sanchez, kabinenin kararı bugün onaylamasını beklediklerini ve bunun "tarihi" bir olay olduğunu söyledi. İspanya Başbakanı, "Filistin devletinin tanınması sadece tarihi bir adalet meselesi değil, aynı zamanda hepimizin amacı barışı tesis etmek. Barışa giden tek yol, İsrail devleti ile birlikte yaşayan Filistin devletinin kurulmasıdır" dedi. Filistin'in uluslararası toplumda uygun bir yer edinmesinin "önemli" olduğunu sözlerine ekleyen Sanchez, İspanya'nın Filistin'i tanıması artık İsrail'e düşman olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

"1967 sınırlarını geçerli sayacağız"

İspanya Başbakanı Sanchez, hükümetinin Filistin Ulusal Yönetimi'ni ve yeni hükümet tarafından yürütülecek reform sürecini destekleyeceklerini açıklayarak, "Sınırların belirlenmesi Filistin yönetimine aittir. Biz, BM ve AB'de de belirlenmiş olan 1967 sınırlarını geçerli sayacağız" ifadelerini kullandı. İspanya'nın birleşik ve coğrafi olarak birbirine bağlı bir Filistin vizyonunu vurgulayan Sanchez, "Filistin devleti, başkenti Doğu Kudüs olmalı ve Batı Şeria ile Gazze'ye koridorla bağlanmalıdır ve Filistin Ulusal Yönetiminin meşru hükümeti atında birleşmelidir" ifadelerini kullandı.

Sanchez ayrıca, İspanya'nın Filistin'i tanımasının, "dost bir ülke" olarak gördüğü ve "mümkün olan en güçlü ilişkiyi geliştirmek" istediği İsrail ile ilişkilerini tehlikeye atmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca Sanchez, İspanya'nın iki devletli çözüm için Arap ortakları ve bölgenin barışı, refahı için çalışmalarını yürüten uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyerek, "Bugünkü kararla birlikte anayasamızın önsözündeki yetkiye uygun olarak tüm halkların barış, güvenlik ve refah arayışındaki sorumluluğumuzu üstleniyoruz" dedi. - MADRİD