Isparta\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anıldı

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Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 8'inci yılı kortej yürüyüşü ve düzenlenen programla anıldı. Programda konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş, "15 Temmuz, milli iradenin zaferi, büyük Türk milletinin zaferidir.15 Temmuz'da, hayatlarını vatana ve bu aziz millete siper ederek demokrasi destanı yazan aziz şehitlerimize olan borcumuzu asla ödeyemeyiz" dedi.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Isparta Belediyesi önünden mehter takımı eşliğinde kortej ile başlayan etkinlik 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanındaki programla devam etti. Binlerce vatandaşın meydanları doldurduğu program İstiklal Marşı'nın okunması ile Kuran'ı Kerim Tilaveti ve dualar edilmesi ile başladı.

"15 Temmuz, milli iradenin zaferi, büyük Türk milletinin zaferidir"

Anma etkinliğinde konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş, "Bundan tam 8 yıl önce, 15 Temmuz 2016'da Cuma Gününün ruhumuza verdiği huzuru yaşarken, bu beraberlik ruhuna kurşun sıkan bir suikastla karşılaştık. Türk Milletinin büyük teveccühüyle, seçimiyle işbaşına gelmiş Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak milli iradeyi, Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalayarak demokrasimizi lağvetmek istediler. Devletin stratejik kurumlarını hedef alarak güvenliğimizi yok etmek istediler. Meydanlara akan insanlarımızı kurşun yağmuruna tutarak, tanklarla ezerek inancımızı, direncimizi ortadan kaldırmak istediler. Ülkemize, demokrasimize, şerefimize kasteden darbeci hainlere karşı Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak, ölüme meydan okuyarak tarihin altın sayfalarında yer alacak destansı bir mücadele verdi. Bu millet izzetinin ayaklar altına alınmasındansa, ölmeyi tercih eden bir millet olduğunu unutmadı. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla verilen bu destansı mücadelede 252 kardeşimiz şehadet makamına, 2.740 kardeşimiz gazilik mertebesine ulaştı. Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci hain Semih Terzi'yi alnından vurarak öldürdükten sonra, otuz kurşunla şehit edilen, 15 Temmuz direnişinin simgesi olan Niğdeli Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir başta olmak üzere, Canımızdan canlar kaybettik. Her birinin hikayesi bu direnişteki azmin, sebatın ve fedakarlığın simgesi oldu. Onların kahramanlıkları, vatan ve millet aşkının ne anlama geldiği konusunda evlatlarımıza anlatacağımız ilham kaynakları oldu. Onlar, şehit kanlarıyla sulanmış bu Aziz Vatanın bağımsızlığı, Milletimizin bu topraklar üzerinde izzet ve şerefle yaşaması için canlarını Hakka teslim ettiler. Binlerce gazimiz, bu ülkeye ve insanına zarar gelmesin diye vücutlarını siper ettiler. 15 Temmuz, milli iradenin zaferi, büyük Türk milletinin zaferidir.15 Temmuz'da, hayatlarını vatana ve bu aziz millete siper ederek demokrasi destanı yazan aziz şehitlerimize olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve vefa borcumuz vardır. Bu borcu ifa etmek için üzerimize düşen vazifeler olduğunu asla unutmayacağız. 15 Temmuz diriliş ruhunu benliğimizde ve kalbimizde daima yaşatacağız" dedi.

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik FETÖ/ PDY terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında; milletçe tek yürek olup eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu yaşadığını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise "Bugün bir taraftan milletimizin kazandığı muhteşem zaferin mutluluğunu, bir yandan da hain darbe girişimi esnasında vatanımız uğruna verdiğimiz 252 şehidimizin hüznünü birlikte yaşıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, gazilerimize sağlıklı, güzel bir hayat diliyor, minnettarlığımızı ifade ediyorum. 15 Temmuz gecesi özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, vatanına, devletine, geleceğine sahip çıkarak FETÖ darbecilerine direnen, hiç tereddüt etmeden sokakları, caddeleri, meydanları dolduran, tanklara, uçaklara, helikopterlere, namlulara gövdelerini siper eden mermilere aldırış etmeden, yurdumuzun dört bir köşesinde mücadelelerini sürdüren Türkiye aşkına çarpan yüreklere şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Milletimiz en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vermiştir"

Konuşmasının devamında Türk milletinin destansı direnişte birliğini vurgulayan Başkan Başdeğirmen "15 Temmuz gecesi, Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm bu kazanımlara canımız pahasına sahip çıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. Hainleri üzerimize salanların heveslerini kursaklarında bıraktık, milli iradenin gücünü bir kez daha tüm dünyaya ilan ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz, vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceğini, devlet-millet bütünleşmesiyle tarihe altın harflerle nakşedilecek bir zafere imza atıldığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz 15 Temmuz'da ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamış, sel olup sokakları, meydanları doldurmuş tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece imanıyla, inancıyla canı pahasına "Ya İstiklal ya Ölüm" diyerek karşı koymuş, en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vermiştir. Büyük Türk Milleti; nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz'da olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir" açıklamalarında bulundu.

Programa Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve Hasan Basri Sönmez, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri, adli ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ISPARTA