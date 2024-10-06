Isparta\'da Gazze işgalinin 1\'inci yıl dönümünde protesto yürüyüşü düzenlendi

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Isparta Filistin İnsiyatifi tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yıl dönümünde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Binlerce vatandaş Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte Isparta Belediyesi önünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün sonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.

"Siyonist İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu 42 bin Filistinli masum insanı katletti"

Topluluk adına basın açıklaması yapan Isparta Filistin İnsiyatifi Başkanı Ali Osman Altunbaşak, İsrail'in Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığını belirterek, "Dünya kör, sağır ve suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Bizzat Batılılar tarafından sırtı sıvazlanan terörist İsrail, bugüne kadar, kadın, bebek, çocuk, yaşlı ve hastanelerde tedavi gören 42 bin canı katletti. Batılı başkentlerde alkışlanan katil Netanyahu yönetimindeki siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 bin Filistinli masum insanı katletti. Bunlar resmi rakam... 97 binden fazla yaralı, 10 binlerce kayıp var. Okulları, hastaneleri, camileri, kiliseleri bombalarken, insanlığın ortak değerlerini hiçe sayan siyonist rejim, Lübnan'a başlattığı saldırılarla sapkın inancıyla şekillendirdiği arz-ı mevud hedefine ulaşmak için bütün bölgeyi ateşe vermeyi planladığını gösterdi. Orada da durmayacaklar, biliyoruz. Ateş yaklaşıyor. Filistin'de, Gazze'de bunlar olurken hala dengeleri gözetleyen, küçük çıkarlarının kaybolmasından korkan bir İslam dünyası manzarası ile karşı karşıyayız. İbrahim Anlaşması'nın peşinde İsrail'e ve ABD'ye yardım ve yataklık yapan bölge ülkeleri maalesef onurumuzu zedeliyorlar ama gerçek ortada, Batı'yı arkasına alan İsrail, bütün bölgeyi ateşe vermeye başladı. Geçen yıl Gazze'de başlayan vahşet ve soykırım bugün Lübnan ve Yemen'e de sıçramış durumda. Bugün Isparta Meydanı'nda, Filistin halkının haklı mücadelesine ve direnişine destek olmak, Gazze'den sonra Lübnan'a sıçrayan, Yemen'i de hedef alan bu alçakça işgale, katliam ve soykırıma dur demek için buradayız" dedi.

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarılarının önemini vurgulayan Altunbaşak, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen haftaki uyarısı bu noktada çok önemli. Bir kere şunun altını net bir şekilde çizelim. Emperyalist stratejilerle Siyonist İsrail'in arz-ı mevud hedefi birbiriyle örtüşüyor. Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerini, katil rejime yapılan silah yardımlarını başka nasıl açıklayabiliriz. Kirli bir oyunla karşı karşıyayız. Türkiye'nin savunması Gazze'den başlar. Lübnan saldırısı, savaşın yeni bir evreye geçtiğini gösteriyor. Batılı başkentlerde ise aynı kalıpta açıklamalar devam ediyor. Dün komplo denilerek küçümsenen stratejilerin bugün gerçekleştiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Gazze'ye selam olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Isparta Valisi Abdullah Erin fotoğraf sergisini gezdi.

Protesto yürüyüşüne Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, siyasi parti, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. - ISPARTA