İsrail, Lübnan'daki Son Köprüyü Yıktı

İsrail, Lübnan'ın güneyinin ülkenin geri kalanına bağlayan son köprüyü hedef aldığı ve köprünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Son birkaç saat içerisinde ülkenin güneyine yönelik birkaç saldırı düzenlediğini aktaran Lübnan basını, son saldırılardan birinin Qasmiyeh köyü yakınlarında 15 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı olduğunu bildirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Litani Nehri üzerindeki Qasmiyeh Köprüsü'ne bir kez daha saldırdığını ve köprünün tamamen yıkıldığı bildirildi.

Adı açıklanmayan üst düzey bir Lübnan güvenlik yetkilisi yaptığı açıklamada saldırıyla Lübnan'ın güneyinin ülkenin geri kalanına bağlayan son köprünün hedef alındığı ve köprünün tamamen yıkılması nedeniyle onarılmasının mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

İsrail daha önce 23 Mart'ta köprüyü hedef almış ve Hizbullah'ı köprüyü ülkenin güneyine militan ve silah taşımak için kullanmakla suçlamıştı. - BEYRUT