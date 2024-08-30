İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Balıkçılık Kongresi Sonuç Bildirgesi Açıklandı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Balıkçılık Kongresi Sonuç Bildirgesi Açıklandı

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Balıkçılık Kongresi Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Sarıyer'de İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen balıkçılık kongresinde, Türk ekonomisine sağladığı katkılar vurgulandı ve balıkçılığın meslek olarak tescillenmesi gerektiği belirtildi.

30.08.2024 16:54  Güncelleme: 16:56
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Sarıyer'de İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği tarafından balıkçılık kongresi sonuç bildirgesi açıklandı. Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı Rıza Akpolat bildirgeyi açıklayarak, "Türk ekonomisine her yıl 42 milyar lira ihracatı 10 milyar lira iç pazar desteği sağlayanı direkt ya da dolaylı olarak 350 bin kişinin geçimini sağladığı balıkçılık meslek olarak tescillenmelidir" dedi.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği tarafından balık av sezonunun açılmasına saatler kala 'Türkiye Balıkçılığının Dünü, Bugünü ve Yarını Kongresi'nin sonuç bildirgesi açıklandı. Sarıyer Rumeli Feneri Mahallesi'nde düzenlenen ve bildirgenin açıklandığı basın toplantısına, Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı Rıza Akpolat, bölge balıkçıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Balıkçılık Bakanlığı'nın kurulması ya da denizlerin ve denizciliğin idaresinin tek bir Denizcilik Bakanlığına verilmesi şarttır"

Gerçekleşen kongresinin sonuç bildirgesini açıklayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Temmuz ayında İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği'nin ilk buluşması kapsamında gerçekleştirdiğimiz 'Türkiye Balıkçılığının Dünü, Bugünü, Yarını' kongresiyle ülkemizin balıkçılık sektörünü değerIendirmek, sorunlarını ele almak ve gelecekte atılacak adımları belirlemek amacıyla, son derece önemli bir konu etrafında bir araya geldik. Kongre boyunca birbirinden önemli pek çok konuyu tartıştık balıkçılarımızın ihtiyaçlarını ve şikayetlerini dinledik, çözüm önerilerini tartıştık. Ülkemizin denizlerinin tam sekiz farklı bakanlığın yetkisi altında olması büyük bir bürokratik sorundur. Uç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin, balıkçılığın sorunlarıyla ilgilenecek bir Balıkçılık Bakanlığı olmaması kabul edilebilir değildir. Kayıt dışı avcılıkla mücadele etmek, karaya çıkış noktalarının sayısını artırmak, bölgesel balıkçılığı desteklemek için bir Balıkçılık Bakanlığı'nın kurulması ya da hiç değilse denizlerin ve denizciliğin idaresinin tek bir Denizcilik Bakanlığına verilmesi şarttır" dedi.

"Yasa dışı avcılık yıllardır ülkemiz sularının en büyük sorunlarından biri olmuştur"

Balıkçılık sektörünün hala bir meslek olarak görülmediğini belirten Akpolat, "En zorlu, en yıpratıcı işlerden biri olan balıkçılık ne yazık ki hala bir meslek olarak görülmemekte, çok az insanın katlanabileceği bu zorlu şartlarda çalışan vatandaşlarımız sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılmaktadır. Türk ekonomisine her yıl 42 milyar lira ihracatı 10 milyar lira iç pazar desteği sağlayanı direkt ya da dolaylı olarak 350 bin kişinin geçimini sağladığı balıkçılık meslek olarak tescillenmelidir. Yasa dışı avcılık yıllardır ülkemiz sularının en büyük sorunlarından biri olmuştur. Denetimlerde, resmi balıkçılık otoritesinin yanında duran işbirliği yapmaya ve sorumluluk almaya hazır balıkçı örgütlerine yetkiler verilmelidir yasa dışı avcılık yapan balıkçı gemilerine karşı ortak bir kara liste hazırlanarak kıyıdaş ülkelerce paylaşılmalıdır. Balıkçıların en büyük problemlerinden birinin de avladıkları ürünü pazarlama olduğu bir gerçektir. Balıkçılarımız avlarını aracılar vasıtasıyla satmaya mecbur bırakıldığından hak ettikleri ücretleri alamamakta, emekleri karşılıksız kalmaktadır. Balıkçılarımıza destek olmak için e-ticaret platformları, dijital pazarlama stratejileri, balık yan ürünlerinin değerIendirilmesi gibi stratejiler büyük önem taşımaktadır. Balıkçılar arasında adil bir kota dağıtımı yapmanın yolu da yine balık stoklarının durumunu ve avlanabilir stok miktarımızı bilimsel yollarla tespit etmekten geçmektedir. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu filo kapasitesinin bilimsel yollarla belirlenmesi ve var olan balıkçı filolarının azaltılması, balık stoklarımız üzerinde oluşan av baskısının da önüne geçecektir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Balıkçılık Kongresi Sonuç Bildirgesi Açıklandı - Son Dakika

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