Bunun burada ne işi var? İstanbul Boğazı'nda su samuru görüldü - Son Dakika
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Bunun burada ne işi var? İstanbul Boğazı'nda su samuru görüldü

22.03.2023 17:47

İstanbul Boğazı'nda bir anda beliren su samuru, görenleri şaşırttı. Su samurunu görüntülemek için cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, "Bunun burada ne işi var" sözleriyle şaşkınlıklarını aktardı.

Mega kent İstanbul'un kıyı kesiminde gezen vatandaşlar, Boğaz'da hiç de alışık olmadık bir manzarayla karşılaştı.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONUNA SARILDI

Denizde batıp çıkan canlının ne olduğunu önce anlamayan vatandaşlar, su samuru olduğunun farkına varınca şaşkına döndü. Hemen cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, su samurunu görüntüledi.

"BUNUN BURADA NE İŞİ VAR?"

Bir görünüp bir kaybolan su samurunu çeken vatandaşlar, "Bunun burada ne işi var" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Su samuru işte böyle görüntülendi;

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bunun burada ne işi var? İstanbul Boğazı'nda su samuru görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bunun burada ne işi var? İstanbul Boğazı'nda su samuru görüldü - Son Dakika
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