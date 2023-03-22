Bunun burada ne işi var? İstanbul Boğazı'nda su samuru görüldü

Erbakan ve İnce aday olabilecek mi? İşte şu ana kadar toplanan imza

HDP'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs seçimleri için kararını verdi

Mega kent İstanbul'un kıyı kesiminde gezen vatandaşlar, Boğaz'da hiç de alışık olmadık bir manzarayla karşılaştı.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONUNA SARILDI

Denizde batıp çıkan canlının ne olduğunu önce anlamayan vatandaşlar, su samuru olduğunun farkına varınca şaşkına döndü. Hemen cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, su samurunu görüntüledi.

"BUNUN BURADA NE İŞİ VAR?"

Bir görünüp bir kaybolan su samurunu çeken vatandaşlar, "Bunun burada ne işi var" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Su samuru işte böyle görüntülendi;