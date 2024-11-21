İstanbul'da Fırtına Hava Trafiğini Etkiliyor - Son Dakika
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İstanbul'da Fırtına Hava Trafiğini Etkiliyor

İstanbul\'da Fırtına Hava Trafiğini Etkiliyor

Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaklar havada tur atıyor.

21.11.2024 13:56
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İstanbul'da sabahın erken saatlerinden bu yana süren fırtına nedeniyle hava trafiği olumsuz yönde etkileniyor. İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atarken, bazı uçakların pisti pas geçtiği görüldü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle hava trafiği de olumsuz etkilendi. Özellikle İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle bazı uçaklar iniş için alçaldığı esnada havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçti.

Öte yandan, İstanbul Havalimanı'nda uçakların kalkışında herhangi bir olumsuzluk yaşandığı operasyonların sorunsuz bir şekilde devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Fırtına Hava Trafiğini Etkiliyor - Son Dakika

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