İstanbul\'da Gazze\'ye Destek Yürüyüşü

İstanbul'da " Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi. Binlerce kişi Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne yürüdü.

İsrail'in Gazze'deki saldırı ve ablukasına dikkat çekmek amacıyla Filistin'e Destek Platformu tarafından "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Akşam namazı sonrası Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, ellerinde Filistin bayrakları ve "Gazze'ye Umut Ol" yazılı pankartlarla Ayasofya Camii'ne kadar yürüdü.

Ayasofya Camii'nde toplanan vatandaşların katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken Filistin için sloganlar atıldı. Programda konuşan Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney, "Bu yürüyüş Gazzeli kardeşlerimize umut olsun. Bu umut mücahitlerin imanını güçlendirsin, Tel Aviv'deki kepazelere de korku olsun. 9 Ağustos bir milat olsun inşallah. İnsanlık tarihi görmediği bir zulmü gördü Gazze'de, Filistin'de. Bugüne kadar sayıları tespit edilen 62 bin şehidimiz toprak altında. Gazze'ye bunu reva gören Siyonist çeteleri asla unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise program kapsamında Gazze için dua etti.

Filistin'e destek için yürüyüşe katılan İsmet Sandıkçı, "Oradaki kardeşlerimize, mazlum Filistin halkına, Gazze'ye umut olsun diye direnişte biz de varız, biz de burada sahip çıkıyoruz diye ailecek geldik. Elimizden gelen budur. İnşallah Siyonizm'in, Israil'in sonu gelecek. Bunu en içten dileklerimizle istiyoruz Allah'ın izniyle" dedi.

Savaş Ceyhan isimli vatandaş ise, "Müslümanlar da Müslüman kardeşlerine destek olmalılar. İsrail mallarını almayarak, onları boykot ederek İsrail'i maddi olarak çökertmemiz lazım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL