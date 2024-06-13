İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı için alınan tedbirleri açıkladı

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İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayramı için alınan tedbirleri açıkladı. İl genelinde 284 bin 328 güvenlik gücünün görev yapacağı bayram için alınan tedbirler hakkında konuşan Vali Davut Gül, "Hiçbir vatandaşımızın tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz. Bunun içinde kurallara uyulması, yorgun şekilde yollara çıkılmaması, trafik tedbirlerine uyulması, kazaları ortadan kaldıracaktır" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki uygulama noktasında trafik denetimi yaparak il genelinde alınan tedbirleri açıkladı. Vali Davut Gül'e, Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel eşlik etti.

Kurbanlıkları belirlenen standartlara uymadan kesenlere ve kurban atıklarını toprağa gömenlere ceza

Valilikten paylaşılan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 45 bin 126 asayiş ekibi, 8 bin 622 trafik ekibi, 4 bin 716 motorize unsur olmak üzere toplam 58 bin 464 araç ve 284 bin 328 personelle görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığına bağlı toplam bin 984 tim, 10 bin 826 personel sahada olacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı da Çatalca - Şile, Silivri - Tuzla sahil hattı ve İstanbul Boğazı'nda 4 özel dalış timi, 27 yüzer unsur, 23 kara timi, 2 mobil radar, 1 helikopter olmak üzere toplam 57 araç ve 370 personelle denizlerimizde meydana gelebilecek olaylara karşı görev yapacak. Kurban kesimini, belirlenen standartlara uymadan kesen ya da kurban atıklarını gerekli önlemleri almadan toprağa veren kurum, kuruluş ve işletmelere 464 bin 585 lira, şahıslara ise 11 bin 540 lira ve umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere 4 bin 810 lira idari para cezası uygulacak.

"Vatandaşlarımızın da bizlere yardımlarıyla birlikte bayramı huzur içerisinde gerçekleştireceğiz"

Tedbirleri açıklayan Vali Davut Gül, "Emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz kurban bayramının huzur ve güven içerisinde geçmesi için İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde bir dizi tedbirler aldı. Her bayramda olduğu gibi, 9 günlük bayramda olduğu gibi en önemli önceliğimiz trafik kazalarının olabildiğince azaltılması, mümkünse hiç olmaması, can ve mal kayıplarının olmaması. Hiçbir vatandaşımızın tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz. Bunun için de kurallara uyulması, yorgun şekilde yollara çıkılmaması, trafik tedbirlerine uyulması, kazaları ortadan kaldıracaktır. Hem İstanbul içinde hem ilimizin çıkışlarında başta trafik kuralları olmak üzere elektronik denetleme sistemi raporları, bayram süresi boyunca açık olmaya devam edecek, denetimleri yapacak. Emniyet müdürlüğümüzün, jandarma komutanlığımızın bütün personeli bayram süresince asayiş, trafik ve benzeri konularda görevinin başında olacaklar. Vatandaşlarımızın da bizlere yardımlarıyla birlikte bayramı huzur içerisinde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kurban Bayramı'nda görmek istemediğimiz parklarda, bahçelerde, sokaklarda kurbanların kesilmesidir"

Düzensiz kesim yapanlar hakkında işlem yapılacağını açıklayan Vali Gül, "Trafiğin dışında kurban bayramında görmek istemediğimiz parklarda, bahçelerde, sokaklarda kurbanların kesilmesidir. Belediyelerimiz kurban satış ve kesim yerlerini duyurdu. Tarım müdürlüğümüz bunların denetimini yapıyor. Dolayısıyla sadece belirtilen yerlerde kurbanlar kesilecek. Bunun dışında düzensiz kesim yapılan kurban yerlerinde polis, zabıta, jandarma, tarım müdürlüğünün personeli, gerekli işlemleri yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız, kurbanların usulüne uygun kesilmesidir. Atıklarının usulüne uygun bertaraf edilmesi, kurban ibadetini yaparken çevreye, insanlara herhangi bir zarar verilmemesidir" şeklinde konuştu.

"Cankurtaranın olmadığı, denize girmenin yasak olduğu yerlerde lütfen denize girilmesin"

Güvenli alanlar dışında vatandaşların denize girmemesi gerektiğini söyleyen Vali Davut Gül, "Tatillerde en çok karşılaştığımız, özellikle kadınların, çocukların plajların dışında yani kontrolsüz yerlerde denize girmeleri bu da boğulmalara sebebiyet veriyor. Cankurtaranın olmadığı, denize girmenin yasak olduğu yerlerde lütfen denize girilmesin. Çocuklarla ilgili göletler başta olmak üzere su birikintilerinde boğulma olmaması için belediyelerimizin ilgili kuruluşlarının gerekli tedbirleri almalarını söyledik. Bu anlamda vatandaşlarımızda çocuklarına, sahip çıkarlarsa, çocuklarını kontrol altında tutarlarsa kimsenin canı yanmamış olur. Boğaz başta olmak üzere gürültü kirliliği ile ilgili gerek emniyetimiz gerek sahil güvenliğimiz kontrollerini yapmaya devam edecek. Mangal yapma alışkanlığımız var, ormanlara girişle ilgili gerekli düzenlemeleri yaptık. Kontrolün olmadığı yerlerde ormanlara girişi sonbahara kadar yasakladık o açıdan ormanlarda piknik yapılması, ateş yakılması, mangal yapılması, uzun süreli piknik alanları hariç diğer yerlerde yasak. Bunu tekrardan söylemiş olalım" ifadelerini kullandı.

"Bireysel tedbirsizlik trafik kazalarını meydana getiriyor"

Vatandaşlarda uyarılarda bulunan Vali Davut Gül, "Dönüşlerin daha az olacağını düşünüyoruz. Çünkü yaz tatili var. Okulların tatil dönemine denk gelmesi, 9 günlük tatil olması trafik yoğunluğunu yüzde 50 artırdı. Bu özel araçlarda daha fazla biz şehirlerarası yollar başta olmak üzere her yerde tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Emniyetimizin 56 bin personeli var, tamamı bayramda görevli. Jandarmamızın tamamı görevli, sahil güvenliğin tamamı görevli. Dolayısıyla da tedbirler, denetimler, kontroller alındı. Ama hangi tedbiri alırsanız alın her şey aracı kullanan, yolculuk yapan insanda bitiyor. Dolayısıyla araç sürücülerinin yorgun yola çıkmamaları, kurallara uymaları, emniyet kemeri gibi benzer tedbirlere riayet etmeleri gerekiyor. Kazaların hemen hemen tamamı sürücülerin kusurlarından meydana geliyor. Yollarımızın kaliteleri çok güzel. Bireysel tedbirsizlik trafik kazalarını meydana getiriyor. Dolayısıyla hem şoförlerimizin hem yolculuk yapan hemşerilerimizin bu anlamda birbirini kontrol etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Vali Davut Gül, daha sonra basın mensupları ile tokalaşarak bayramlaştı. Daha sonra yolcu otobüslerine binen Vali Gül, yolculara çikolata ikram ederek bayramlarını kutladı. - İSTANBUL