İstanbul'da Sokak Ortasında Bir Kadın Cinayeti - Son Dakika
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İstanbul'da Sokak Ortasında Bir Kadın Cinayeti

İstanbul\'da Sokak Ortasında Bir Kadın Cinayeti

İstanbul Şişli'de eski eşi ve arkadaşları tarafından kaçırılmak istenen Bahar Aksu, direnişi sırasında silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayı ünlü oyuncu Nur Sürer de tanık olarak anlattı ve kadın cinayetlerine karşı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

06.05.2025 12:44  Güncelleme: 12:48
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İstanbul'da bir kadın, kendisini kaçırmak isteyenlere direnince sokak ortasında öldürüldü. Cinayet zanlıları polis tarafından gözaltına alınırken, ünlü oyuncu Nur Sürer de o anların tanıkları arasındaydı. Ünlü sanatçı, o dehşet anlarını ilk kez 'Neler Oluyor Hayatta' canlı yayınında anlattı.

İstanbul'un göbeği Şişli'de dün çok büyük bir felaket yaşandı. Bir kadın, göz göre göre sokak ortasında katledildi. O kişi 34 yaşındaki Bahar Aksu'ydu. İşe giden kadın, eski eşi ve üç arkadaşı tarafından önce kaçırılmak istendi. Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi R. E. tarafından silahla vuruldu. Aksu olay yerinde hayatını kaybederken, R.E ve üç arkadaşı gözaltına alındı. Kadının, eski eşi ve beraberindekiler tarafından öldürüldüğü anlara ünlü oyuncu Nur Sürer tanık oldu.

"Mahalle olarak aşağı indik"

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunduğu 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlanan usta sanatçı Nur Sürer oldukça tepkiliydi. Şahit olduğu o felaketi şöyle anlattı:

"Sadece silah seslerini duydum. Dört el ateş edildi. Olayın olduğu cadde tarafında değil, diğer arkadaki odada uyuyordum ben. Seslere uyandım, baktım orada bir şey yok ama sonra iki silah sesi daha geldi ve ön tarafa koştum. Koştuğumda zaten araba hareket ediyordu, yani adamlar kaçıyordu. Biz zaten tüm mahalle olarak aşağı indik. Yıllarca kadın cinayetlerine karşı çıkan biri olarak çok üzüldüm. Bütün komşular olarak bizim hayatımız dün çöktü. Bazı yazılar okuyorum, kimse müdahale etmemiş diye. Komşumuz oradaki esnaf koşuyor ama adamın silahı var. Ayrıca o saatte burada iki tane okul var, çocuklarını okula götüren anneler var, kimseler yok. Saat 06.30 Arabada olan dört kişinin hepsinin bir suçu var. Suç dosyaları kabarık. Bu insanların ortada dolaşıyor olması skandal. Bir kadın öldü. Önce ambulans geldi. Polis, burnumuzun dibi olan yere yarım saat sonra geldi. Yapılan tek şey, etrafa şerit çekmek oldu. Gencecik kadın üç saat orada yattı. Savcı geldi. Sonra belediye ekipleri geldi, tazyikli suyla bütün sokağı temizlediler. Yazık. Bahar'ı bahar ayında yok ettiler. Çok yazık. Çöktük resmen. Kadın altı aydır burada oturuyor ve 2022'den beri yer değiştiriyormuş bu adamdan kaçmak için. Devletin koruyamadığını, mahallede çocuğunu okula götüren bir kadın nasıl korusun? Dün Bahar ile birlikte kim bilir kaç kadın öldürüldü. Bu olamaz. Yıllardır kadın cinayetlerini sadece eleştiriyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Sokak Ortasında Bir Kadın Cinayeti - Son Dakika

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