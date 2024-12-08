İstanbul'da Suriyeliler'den Şam Kutlaması - Son Dakika
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İstanbul'da Suriyeliler'den Şam Kutlaması

İstanbul\'da Suriyeliler\'den Şam Kutlaması

Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi, İstanbul'daki Suriyeliler arasında sevinçle kutlandı.

08.12.2024 10:37
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Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Suriyeli gruplar Fatih ve Esenyurt'ta sabah namazı sonrası kutlama yaptı.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesinin ardından İstanbul'da bulunan Suriyeliler kutlamalar yaptı. Sabah namazı sonrası Fatih ve Esenyurt'ta coşkuyla toplanan gruplar, Arapça şarkılar eşliğinde konvoy düzenledi. Araçların camlarından Suriye bayrakları sallayan gruplar, sloganlar attı. Bazı bölgelerde düzenlenen yürüyüşlerde Suriye bayrağının yanında Türk bayrağının açılması da dikkat çekti. Kutlamaların yaşandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Suriyeliler'den Şam Kutlaması - Son Dakika

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