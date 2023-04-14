Yollar iyice tıkandı! İstanbul'da trafikteki yoğunluk yüzde 71 seviyesine kadar yükseldi - Son Dakika
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Yollar iyice tıkandı! İstanbul'da trafikteki yoğunluk yüzde 71 seviyesine kadar yükseldi

14.04.2023 18:12

Okullarda ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı'yla birleşmesi sebebiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu meydana geldi. Bazı yollarda trafik akışı durma noktasına kadar gelirken, trafik yoğunluğu saat 16.55 itibariyle yüzde 71'e yükseldi.

Okulların ara tatile girmesi ve bayram tatili haftası nedeniyle İstanbul trafiği şimdiden etkisini göstermeye başladı. İftar saatinin de yakınlaşmasıyla birlikte yoğunluk daha da arttı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

YÜZDE 71'E ÇIKTI

İstanbul Cep Trafik uygulamasında elde edilen verilere göre, trafik yoğunluğunun saat 16.55 itibariyle yüzde 71'e yükseldiği görüldü. İstanbul trafiğinde yaşanan yoğunluk dron ile görüntülendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • tolga selman: İstanbuldan acilen göç ettirilmesi teşvik verilmesi lazım köylere türkiyeyi resmen istanbul sırtlıyor devletın acilen göçmenlerı göndermesı vatandaslarımız ıcın köye dönüş projesı baslatması lazım Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Yerel Yollar iyice tıkandı! İstanbul'da trafikteki yoğunluk yüzde 71 seviyesine kadar yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yollar iyice tıkandı! İstanbul'da trafikteki yoğunluk yüzde 71 seviyesine kadar yükseldi - Son Dakika
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