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İstanbul'da yanmayan sokak lambaları korkutuyor - Son Dakika
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İstanbul'da yanmayan sokak lambaları korkutuyor

İstanbul'un bazı yerlerinde uzun süredir yanmayan sokak lambaları, artan hırsızlık olayları sebebiyle vatandaşları korkuturken, BEDAŞ'ın yapılan ihbarları dikkate almaması ise isyanlara neden oluyor. Mahalle sakinleri, karanlık sokaklarda yürümekte korktuklarını ve sürekli ihbarda bulunmalarına rağmen hiçbir ilginin gösterilmediğini belirtiyor.

İstanbul\'da yanmayan sokak lambaları korkutuyor
15.12.2023 - 09:21,  Güncelleme: 09:22
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İstanbul'un bazı yerlerinde yanmayan sokak lambaları vatandaşları artan hırsızlık olayları sebebiyle korkuturken BEDAŞ'ın yapılan ihbarları dikkate almaması ise isyan ettirdi.

İddiaya göre, İstanbul'da bulunan bazı yerlerin aydınlatma direklerinin lambaları uzun süredir yanmıyor. Vatandaşlar karanlık sokaklarda yürümekte korkarken Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan bir aydınlatma direğinin de eğrilmesi tedirgin etmeye başladı. Mahalle sakinleri iddiaya göre, sokak aydınlatmalarından sorumlu olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) sürekli arayıp ihbarda bulunduklarını ve kimsenin ilgilenmediğini belirtti.

"Dört aydır mahalle karanlık"

Mahalle sakini Engin Asker, "Dört aydır mahalle karanlıkta söyledik. Haberde verdik. Gelmediler ilgilenmediler. Mahalle karanlıkta olduğu için hırsızlık problemleri de olmaya başladı. Buna bir çözüm bulsunlar. Direkte yıkılmak üzere İstanbul'da sanki dağ başında yaşıyor gibiyiz. Mahallemizdeki üç tane direğin ışıkları dört aydır yanmıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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