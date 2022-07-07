İstanbul'dan tatil göçü! Trafik çilesi 1 gün önceden başladı - Son Dakika
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İstanbul'dan tatil göçü! Trafik çilesi 1 gün önceden başladı

07.07.2022 10:37

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili için araçlarıyla memleketlerine doğru yola çıkan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de birçok noktada denetim gerçekleştirdi. Sürücü ve yolcuların üzeri aranırken kimlik kontrolleri de yapıldı.

İstanbul'da yarın arefe günü ile birlikte başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde vatandaşlar yollara döküldü. Bu süreyi tatilde ya da memleketlerinde geçirmek isteyenlerin şehri terk etmez, trafik yoğunluğu oluşturdu.

TRAFİK YOĞUN

Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

EKİPLER DENETİMDE

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Kurban Bayramı öncesinde il genelinde 19.00 ile 21.00 saatleri arasında, "Yeditepe Huzur" denetimleri yaptı. Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirilen denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı. Taksim Meydanı'ndaki denetimde, ekipler durdurulan araçlarda arama yaptı. Sürücü ve yolcuların üzeri aranırken kimlik kontrolleri de yapıldı.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, İstanbul, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'dan tatil göçü! Trafik çilesi 1 gün önceden başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'dan tatil göçü! Trafik çilesi 1 gün önceden başladı - Son Dakika
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