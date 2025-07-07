İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atamaları Açıklandı - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atamaları Açıklandı

07.07.2025 11:22
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 2025 yaz dönemi atamaları belli oldu, yeni görevler belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar ve il dışı tayinleri belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar ve il dışı tayinleri belli oldu. 2025 yılı yaz dönemi atamalarının valilik makamının onayıyla yapıldığını belirtildi. 9 yeni il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 ilçe emniyet müdür yardımcısının yeni görev yerlerinin belirlendiğinin ifade edildiği açıklamada, "Yapılan atama ve görevlendirmelerin İstanbul'umuza ve emniyet teşkilatımıza hayırlı olması temennisiyle bütün personelimize görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Buna göre, Abdurrahman Soğuksu, Hüseyin Kaya, Korkut Okyay, Muhammet Hanifi Zengin, Cemil Erim, Lütfü Doğan, Erdem Torlak Mehmet Baysal, Gökhan Bambal il emniyet müdür yardımcısı olarak atandı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Umut Karaöz, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Taşçı, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Turgut Coşkun, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Turan Çelik, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Millitsever, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Dulkadir, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Günay, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Çağlayan Kurt, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Osman Tınmazol, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Halis Erdoğan, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hasan Demirbağ, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şinasi Yüzbaşıoğlu getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü Mustafa Parasız, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü Salih Köse, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Cengizhan Zengin, Deniz Liman Şube Müdürü ile Turizm Şube Müdürü(vekaleten) Adnan Ayhan, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü Alper Erdem, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü Azmi İlker Çiftçi, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü ile Belge Yönetimi Şube Müdürü(vekaleten) Mesut Döner, İnşaat Emlak Şube Müdürü Fatih Çetin, İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Yusuf Erkan, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü İlyas Kayış, İstihbarat Şube Müdürü Halil Çetinkaya, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Orhan Şen, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar, Strateji Geliştirme Şube Müdürü, Dış İlişkiler Şube Müdürü(vekaleten), İnterpol-Europol Şube Müdürü(vekaleten) Esma Yavaşca, Tanık Koruma Şube Müdürü Abidin Danış ve Trafik Denetmele Şube Müdürü, Trafik Tescil Şube Müdürü(vekaleten) Tunay Başarık oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atamaları Açıklandı - Son Dakika

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