"İçişleri Bakanı ve İstanbul Emniyet Müdürü kavga etti" iddiasıyla ilgili resmi açıklama: Yalan ve iftiradan ibarettir - Son Dakika
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"İçişleri Bakanı ve İstanbul Emniyet Müdürü kavga etti" iddiasıyla ilgili resmi açıklama: Yalan ve iftiradan ibarettir

11.11.2022 15:01

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Sarallar operasyonuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bilgi vermediği ve bu nedenle iki ismin tartıştığı iddiası sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, "İl Emniyet Müdürlüğümüz çalışmalarında koordinasyona ilişkin hususlar kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir" açıklaması yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında Sarallar operasyonuyla ilgili sorun çıktığı iddiasına yalanlama geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada Türk polis teşkilatına uyuşturucu ticareti, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kimyasal silah iftirası atanların yeni bir iftira kampanyası başlattığı belirtildi.

"HİYERARŞİK DÜZENDEN TAVİZ VERMEYİZ"

Açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddialara ilişkin şunlar kaydedildi: "İddia ve ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğümüz çalışmalarında koordinasyona ilişkin hususlar kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir. Emniyet Teşkilatımız hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir. İlimizde huzur ve güvenliğin korunması için hukuki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen bütün uygulamalar, sıralı amirlerimizin talimat ve koordinasyonlarıyla gerçekleştirilmektedir.

"TEŞKİLATIMIZ YIPRATILMAK İSTENİYOR"

Teşkilatımızı yıpratmaya, karalamaya ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarımızı gölgelemeye yönelik asılsız iddialarda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'İçişleri Bakanı ve İstanbul Emniyet Müdürü kavga etti' iddiasıyla ilgili resmi açıklama: Yalan ve iftiradan ibarettir - Son Dakika

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