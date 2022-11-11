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"Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü kavga etti" iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi

Açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddialara ilişkin şunlar kaydedildi: "İddia ve ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğümüz çalışmalarında koordinasyona ilişkin hususlar kesinlikle yalan ve iftiradan ibarettir. Emniyet Teşkilatımız hiyerarşik düzenden asla taviz vermeyen bir yapıya sahiptir. İlimizde huzur ve güvenliğin korunması için hukuki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen bütün uygulamalar, sıralı amirlerimizin talimat ve koordinasyonlarıyla gerçekleştirilmektedir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında Sarallar operasyonuyla ilgili sorun çıktığı iddiasına yalanlama geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada Türk polis teşkilatına uyuşturucu ticareti, Türk Silahlı Kuvvetlerine ( TSK ) kimyasal silah iftirası atanların yeni bir iftira kampanyası başlattığı belirtildi.

Kaynak: AA

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 'İçişleri Bakanı ve İstanbul Emniyet Müdürü kavga etti' iddiasıyla ilgili resmi açıklama: Yalan ve iftiradan ibarettir - Son Dakika

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