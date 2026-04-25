İstanbul Havalimanı\'nda İran uçuşları yeniden başladı

İstanbul ile Tahran arasındaki hava trafiğinde normalleşme yolunda ilk adım atıldı. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a düzenlediği saldırıların ardından durdurulan karşılıklı uçuşlar, 56 gün sonra yeniden başladı. İstanbul Havalimanı merkezli seferlerin yeniden devreye girmesiyle birlikte, iki ülke arasındaki ulaşım hattında hareketlilik yeniden canlandı.

İLK UÇAK TAHRAN’DAN GELDİ

İran bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi IranAir’e ait IR719 sefer sayılı, EP-IBK kuyruk tescilli Airbus A310 tipi yolcu uçağı, Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’ndan kalkarak İstanbul Havalimanı’na geldi.

Yaklaşık 3 saat 26 dakika süren uçuşun ardından saat 09.43’te iniş yapan uçak, 56 günlük aranın ardından İstanbul’a ulaşan ilk İran uçağı oldu.

PEŞ PEŞE İNİŞLER GERÇEKLEŞTİ

İlk uçağın ardından İran’dan İstanbul’a seferler gün içerisinde devam etti.

Iran AirTour’a ait B99710 sefer sayılı Airbus A310 tipi yolcu uçağı saat 12.03’te iniş yaptı.

Mahan Air’e ait W5116 sefer sayılı Airbus A340 tipi yolcu uçağı ise saat 13.20’de İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

Bu iki uçuş, seferlerin yeniden başlamasının ardından İstanbul’a inen ikinci ve üçüncü İran uçakları olarak kayıtlara geçti.

İRAN’A İLK KALKIŞ 12.02’DE

İstanbul’dan İran’a yönelik ilk uçuş ise Meraj Air tarafından gerçekleştirildi. MRJ4804 sefer sayılı Airbus A300 tipi yolcu uçağı saat 12.02’de Tahran’a gitmek üzere havalandı.

Gün içindeki diğer kalkışlar ise şöyle gerçekleşti:

IranAir IR718 sefer sayılı uçuş: 12.15

Iran AirTour B99711 sefer sayılı uçuş: 13.32

RADARLAR GÜVENLİK NEDENİYLE KAPATILDI

İstanbul Havalimanı’ndan İran’a hareket eden uçakların, Hazar Denizi üzerinden İran hava sahasına giriş yaptıktan sonra radarlarını kapattığı öğrenildi.

Meraj Air uçağı kalkıştan 2 saat 36 dakika sonra

IranAir uçağı 2 saat 40 dakika sonra

Iran AirTour uçağı ise 2 saat 37 dakika sonra radar sistemlerini kapattı.

Bu uygulamanın güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.