İstanbul Maltepe\'de yangında ölen 12 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi

İstanbul Maltepe'de bir gecekonduda çıkan yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 24 Ekim günü saat 06.50 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasan Bey Caddesi'ndeki bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ekipler tarafından evde mahsur kalan aileyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda anne ve baba yaralı olarak kurtarılırken, 12 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden Halil İbrahim Karaduman için bugün Maltepe Fatma Çelebi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Gülsuyu Spor Kulübü U12 Takımı'nda kaleci olduğu öğrenilen Karaduman'ın cenazesine Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, ailesi, yakınları ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Maltepe Müftüsü Hasan Küçük tarafından kıldırılan cenaze namazında sevenlerinin uzun süre tabutu başında gözyaşı döktüğü küçük çocuğun naaşının Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.