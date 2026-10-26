İstanbul Maltepe'de yangında ölen 12 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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İstanbul Maltepe'de yangında ölen 12 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi

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İstanbul Maltepe\'de yangında ölen 12 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi
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İstanbul Maltepe\'de yangında ölen 12 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi
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İstanbul Maltepe'de 24 Ekim sabahı çıkan gecekondu yangınında hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk, Fatma Çelebi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Anne ve baba yaralı kurtarılırken, cenazeye Kaymakam Mehmet Akçay ve Belediye Başkanı Esin Köymen de katıldı.

İstanbul Maltepe'de bir gecekonduda çıkan yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 24 Ekim günü saat 06.50 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasan Bey Caddesi'ndeki bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ekipler tarafından evde mahsur kalan aileyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda anne ve baba yaralı olarak kurtarılırken, 12 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden Halil İbrahim Karaduman için bugün Maltepe Fatma Çelebi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Gülsuyu Spor Kulübü U12 Takımı'nda kaleci olduğu öğrenilen Karaduman'ın cenazesine Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, ailesi, yakınları ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Maltepe Müftüsü Hasan Küçük tarafından kıldırılan cenaze namazında sevenlerinin uzun süre tabutu başında gözyaşı döktüğü küçük çocuğun naaşının Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul Maltepe'de yangında ölen 12 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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