İstanbul Milletvekili Dr. İsmet Uçma 3. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul Milletvekili Dr. İsmet Uçma 3. Yılında Anıldı

İstanbul Milletvekili Dr. İsmet Uçma 3. Yılında Anıldı

Pendik Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, AK Parti kurucu üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Dr. İsmet Uçma, vefatının 3. yılında dostları ve ailesi tarafından anıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in de katıldığı programda, Uçma'nın hayatı ve katkıları üzerine duygusal anekdotlar paylaşıldı.

23.11.2024 18:21  Güncelleme: 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te düzenlenen programla, AK Parti kurucu üyesi 24, 25, 26 ve 27. dönem İstanbul Milletvekili Dr. İsmet Uçma vefatının 3. yılında anıldı.

Pendik Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, eski dönem milletvekilleri, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda misafir katıldı. Programda Uçma'nın hayatını anlatan bir kısa film yayınlandı. Programa katılan konuşmacılar Uçma ile olan hatıralarını anlattılar. Konuşmalar sırasında Uçma'nın ailesi başta olmak üzere salondaki misafirler duygu yüklü anlar yaşandı.

"İyi bir Müslüman, iyi bir fikir adamı, iyi bir dava adamıydı"

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Güzel bir toplantıya burada hep birlikte şahitlik ediyoruz. Kendisine her şeyden evvel Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Hocamızın en başta okuduğu ayeti hatırlatıyorum ve kendisine bunu dua niyetine söylemek istiyorum 'İyilik sahipleri Cenabı Allah'ın özel cennetlerin de yer alırlar'. İnşallah İsmet Uçma'nın da cennetin özel yerlerinde, makamlarında ağırlanmasını Cenabı Allah'tan dileriz. Benimle siyasetten sonra değil, siyasetten çok önce başlayan arkadaşlığımız, dostluğumuz var. İsmet Uçma ile ne zaman bir araya gelsek selam-kelam belli girizgahtan sonra konu hemen Türkiye'nin ve dünyanın meselelerine gelirdi. Zaman zaman derinleşerek sohbetlerimizi sürdürürüz ve hele o gençlik yıllarımızın halet-i ruhiyesi içerisinde dünyanın ne kadar ağır sorunu olursa olsun bunu hemen çözebilecek bir cesarete, kararlılığa, gözü pekliğe sahip olduğumuzu hissederdik. Hayatı boyunca ideal olarak gördüğü fikirlerinin hepsini realize edebilmek için çabalamış, çırpınmış olan bir dostumuz, arkadaşımız, kardeşimizdi. Hiç şüphesiz özellikle son dönemlerde basılan eserleri arasında kendisinin de çok önem verdiği eserlerden birisi Sebahattin Zaim hocamızın hatıralarıdır. Müslümanca yaşamaya gayret eden ve hayatının hiçbir alanını birbirinden ayırmaksızın, her birisini sürdüren birisiydi. Yine İsmet Uçma'nın en bariz özelliklerinden birisi bir dava insanı olması, iyi bir Müslüman, iyi bir fikir adamı, iyi bir dava adamı, iyi bir eylem adamıydı. Allah rahmet eylesin, Allah makamını ali eylesin ve İsmet Uçman'ın sonraki nesillerde anılacak, örnek alınacak bir şahsiyet olarak anlatılmasını Allah nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar vardır bazen hayatayken çok fazla değerini anlayamazsınız ve onun eksikliğini hissedemezsiniz"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "İnsanlar vardır bazen hayatayken çok fazla değerini anlayamazsınız ve onun eksikliğini hissedemezsiniz ama rahmetli olduktan sonra onun eksikliğini hissetme özelliğini kazanırsınız. İsmet ağabey de böyle bir insandı. Hakikaten biz arkadaşlarımız ile bir araya geldiğimizde İsmet ağabeyden bahsedince onun ne kadar bize doyurucu bilgiler verdiğini şimdi çok daha iyi anlıyoruz" dedi.

"Her zaman yol gösteren bir baba figürü İsmet Uçma"

İsmet Uçma'nın oğlu Mehmet Ali Uçma, "Bir dava insanının, düşünce dünyasında izler bırakmış bir entelektüelin evladı olmak özel bir sorumluluk ve ayrıcalık anlamına gelir. İsmet Uçma'nın evladı olmak bir aile bağı kurmaktan çok bundan daha fazlasını ifade eder. Bu aynı zamanda bir ideali, bir ahlaki duruşu ve değerlerin sistemini devir almak demektir. Hayatı boyunca topluma ve çevresine ışık tutan fikirleri ve çalışmaları ile her zaman yol gösteren bir baba figürü İsmet Uçma" diye konuştu

Toplu aile fotoğrafı çekildikten sonra program sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Milletvekili, İsmet Uçma, Ahmet Cin, istanbul, AK Parti, Politika, Pendik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Milletvekili Dr. İsmet Uçma 3. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:39 İşte terör örgütünün acımasızlığı Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi
18:08 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
17:52 Canlı anlatım Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
17:06 Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa’da her yeri vurabiliriz Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz
13:18 Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
06:46 İstanbul’da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını
01:57 İstanbul Havalimanı’nda yolculara Şevval Sam sürprizi İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi
01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
00:16 Samsun’da iğrenç olay: 76 yaşındaki adam köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı Samsun'da iğrenç olay: 76 yaşındaki adam köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı
23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
23:16 Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için ’Yasak’ kararı Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için 'Yasak' kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 19:21:53. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Milletvekili Dr. İsmet Uçma 3. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.