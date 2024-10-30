İstanbul'un en yoğun kullanılan geçidi Marmaray 11'inci yaşını yolcu rekoruyla kutladı - Son Dakika
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Yerel

İstanbul'un en yoğun kullanılan geçidi Marmaray 11'inci yaşını yolcu rekoruyla kutladı

İstanbul\'un en yoğun kullanılan geçidi Marmaray 11\'inci yaşını yolcu rekoruyla kutladı

İstanbul trafiğine adeta nefes olan Marmaray, açıldığı günden beri 1 milyar 205 milyon yolcu taşıdı.

30.10.2024 10:50
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İstanbul trafiğine adeta nefes olan Marmaray, açıldığı günden beri 1 milyar 205 milyon yolcu taşıdı. Proje yapım aşamasında arkeolojik kazılar ve mahkeme kararları ile 4.5 yıl geciktirilmişti.

İstanbul'da ulaşım hattının yükünü çeken Marmaray 11'inci yaşını kutluyor. Açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon yolcuya hizmet veren Marmaray, 2024 yılının ilk 10 ayında ise 208 milyon yolcu sayısına ulaştı. İstanbul'un iki yakası arasında 4 dakikada ulaşım sağlayan Marmaray, günde toplam 287 sefer yapıyor.

4.5 yıl geciktirildi

İstanbul trafiğine adeta nefes olan Marmaray projesi 4.5 yıl geciktirilmişti. İstanbul'un bilinen tarihini binlerce yıl geriye çeken arkeolojik kazılar ve mahkeme kararları nedeniyle durdurulan Marmaray çalışmaları, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemine gelmişti.

Erdoğan o dönemde yaptığı konuşmada, "Uzun bir mücadelenin ardından bu eseri tamamlayıp hizmete sunduk. Mahkeme mahkeme dolaşarak 4 yıl bizi geciktirdiler, sonunda tamamladık. Tabii şimdi rahatlıkla Marmaray'dan birlikte Asya'dan Avrupa'ya geçiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Yolcu sayısı 11 yılda 20 kattan fazla arttı

İstanbullular Marmaray ile 76,6 kilometre ve 43 istasyonlu bir yapı içerisinde ve buralara sağlanan entegre sistemlerle konforlu ve rahat bir şekilde seyahat edebiliyor. 2013 yılında yaklaşık 9 milyon olan yolcu sayısı 2024 yılının ilk 10 ayında 20 kattan fazla artarak 208 milyona ulaştı.

Günde toplam 287 sefer yapılıyor

Halkalı - Gebze arasında günde 148 adet tren seferi ile 15 dakika aralıklarla, Pendik- Ataköy arasında ise 139 adet tren seferi ile 7,5 dakika aralıklarla hizmet veriliyor. Günde toplam 287 sefer yapılırken gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297'ye çıkarılıyor. Marmaray işletmeciliğinde 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 adet tren seti halinde 440 vagonluk araç filosu bulunuyor.

Marmaray boğaz tüp geçişini 3 bin 969 yük treni kullandı

Marmaray uluslararası yük taşımacılığında da kritik bir rol üstleniyor. Marmaray boğaz tüp geçişinden bugüne kadar çoğu ihracat yükü taşıyan 2 bin 88 yük treni Avrupa yönüne, bin 881 yük treni ise Asya yönüne olmak üzere toplam 3 bin 969 yük treni geçti. Marmaray, Türkiye yeni lojistik koridorları ve başarılı operasyonel süreçleriyle küresel ticaretteki önemli rolünü de arttırıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'un en yoğun kullanılan geçidi Marmaray 11'inci yaşını yolcu rekoruyla kutladı - Son Dakika

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