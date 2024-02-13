İstanbul Üniversitesi vatandaşların ziyaretine açıldı
İSTANBUL - Türkiye'nin en eski üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Üniversitesi vatandaşların ziyaretine açıldı.
İstanbul Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi yerleşkesi vatandaşların ziyaretine açıldı. Rektörlük binasını da içeren bölümü gezen ziyaretçiler arasında yerli vatandaşların yanı sıra turistler de dikkat çekti. Ziyaretçilerin tarihi üniversitenin içerisinde fotoğraf çektirdiği objektiflere yansırken bazı vatandaşların ise banklarda oturarak dinlendiği dikkat çekti.
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