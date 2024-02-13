İstanbul Üniversitesi Vatandaşların Ziyaretine Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul Üniversitesi Vatandaşların Ziyaretine Açıldı

Türkiye'nin en eski üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Üniversitesi, İstanbul Fatih'te bulunan yerleşkesini vatandaşların ziyaretine açtı. Ziyaretçiler arasında yerli vatandaşlar ve turistler de yer aldı. Tarihi üniversitenin içerisinde fotoğraf çektiren ziyaretçilerin yanı sıra bazı vatandaşlar da banklarda dinlendi.

13.02.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üniversitesi vatandaşların ziyaretine açıldı

İSTANBUL - Türkiye'nin en eski üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Üniversitesi vatandaşların ziyaretine açıldı.

İstanbul Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi yerleşkesi vatandaşların ziyaretine açıldı. Rektörlük binasını da içeren bölümü gezen ziyaretçiler arasında yerli vatandaşların yanı sıra turistler de dikkat çekti. Ziyaretçilerin tarihi üniversitenin içerisinde fotoğraf çektirdiği objektiflere yansırken bazı vatandaşların ise banklarda oturarak dinlendiği dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi Vatandaşların Ziyaretine Açıldı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Kültür, Eğitim, Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Üniversitesi Vatandaşların Ziyaretine Açıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 18:25:16. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Üniversitesi Vatandaşların Ziyaretine Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement