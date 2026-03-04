İstanbul Valisi Gül: "İstanbul'da 100 tane kreş, 100 tane anaokulu ve 4-6 yaş Kur'an kursları yapacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Valisi Gül: "İstanbul'da 100 tane kreş, 100 tane anaokulu ve 4-6 yaş Kur'an kursları yapacağız"

İstanbul Valisi Gül: "İstanbul\'da 100 tane kreş, 100 tane anaokulu ve 4-6 yaş Kur\'an kursları yapacağız"
04.03.2026 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği tarafından "Muhtarlar ile İftar Buluşması" programı gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği tarafından "Muhtarlar ile İftar Buluşması" programı gerçekleştirildi. Vali Davut Gül, "İstanbul'da 100 tane kreş, 100 tane anaokulu ve 100 4-6 yaş Kur'an kursu yapacağız. İhtiyaç olan her mahallede hemen yapmaya başlayacağız" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından Bakırköy'de, "Muhtarlar ile İftar Buluşması" programı düzenlendi. Bakırköy'deki bir otelde yapılan programa İstanbul Valisi Davut Gül ve davetli çok sayıda muhtar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından iftar saatinde davetliler oruçlarını açtı. Program sonunda "Mahallenin Gücü İyilikle Büyür" projesi kapsamında Güngören, Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler İlçe Kaymakamları ve en fazla kan bağışı alınan noktaların mahalle muhtarlarına Vali Davut Gül tarafından plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan İstanbul Valisi Davut Gül, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'da sizlerle birlikte her mahallede güzel işler yapmaya gayret ediyoruz. Aslında İstanbul'da yapılanları en iyi muhtarlarımız biliyor. Çünkü işin çilesini çeken sizlersiniz. Sıkıntılı dönemi de yaşıyorsunuz. Vatandaşlarımızdaki o rahatlığı da ilk görenler sizlersiniz. Yapılanları biliyorsunuz. Bundan sonra inşallah sizlerle birlikte şöyle bir buçuk sene içerisinde bilemediniz iki sene içerisinde birkaç tane proje uygulayacağız. Bu sayacağım projelerde mahallenin ihtiyacı varsa ve uygun arsa varsa hemen bu ay içerisinde başlayacağız ve bazılarını çelik konstrüksiyondan yıl içinde bitireceğiz. Bazılarını gelecek seneye sarkarsa gelecek sene içinde bitireceğiz. Ne yapacağız? 100 tane kreş yapacağız. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığımıza teslim edeceğiz. Dolayısıyla da 6 aylık çocuklar 6 aylıktan sonra 3 yaşına kadar, 4 yaşına kadar kalabileceği mekanlar olmuş olacak. Ne işe yarayacak? Yeni yavrularımızın, yeni doğum yapan hanımefendilerin iş hayatına atılırken çocuklarını bırakabilecekleri mekanlara ihtiyaç var" dedi.

Kreşlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işletileceğini belirten Vali Gül, "İstanbul'umuzda hizmet sunmak önemli ama ekonomik olarak alım gücünün yetebileceği şekilde sunmak daha önemli. Buraları adeta bedava sembolik fiyatlarla Aile Bakanlığımız işletecek. İkincisi anaokulları yapacağız 100 tane. İhtiyaç olan her mahallede hemen yapmaya başlayacağız. Üçüncüsü, 4-6 yaş Kur'an kursu yapacağız. 4-6 yaş Kur'an kursunu en iyi muhtarlarımız bilir aslında. Diyanetin anaokulu. Bu üçüne baktığınızda şu anlama geliyor. Aile Bakanlığımız kreşleri işletecek. Milli Eğitim Bakanlığımız anaokullarını işletecek. Müftülüklerimiz de 4-6 yaş Kuran kurslarını işletecek. Bunun dışında çocuklarımızın, gençlerimizin kötü alışkanlıklara bulaşmaması için, koruyucu önleyici tedbirler almak için kapalı spor salonları yapmak istiyoruz. Bunların sadece ismi kapalı. 7/24 hemşehrilerimizin hizmetinde olan mahalle ölçeğinde kullanacağımız spor salonları olacak. 100 tane yapmayı planlıyoruz. İlave olarak 100 tane halı saha yapmayı planlıyoruz. Yani 100 tane halı saha, 100 tane kapalı spor salonu, 100 tane kreş, 100 tane anaokulu, 100 tane 4-6 yaş Kuran kursu yapacağız. Bunlara ilaveten ödev evlerimiz var. Şu an sayısı yaklaşık olarak 250. Bunların sayısını da ilk etapta 500'e çıkartmak istiyoruz. Aslında baktığınızda her biri mahalle ölçeğinde, okul ölçeğinde sizlerle birlikte çalışacağımız, sizlerle birlikte değerlendireceğimiz yatırımlar. Buralarda sizden istirhamımız ihtiyaç varsa, arsa varsa mutlaka Kaymakamımıza bildirin. Biz bunları olabildiğince seri şekilde yapıp milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz. İnşallah sizlerle birlikte sizlerin bu döneminde hemşehrilerimiz diyecekler ki 'Bizim mahallemiz şu muhtarımız döneminde tarihinin en güzel hizmetlerini aldı' Biz isteyeceğiz. Allah nasip edecek ve inşallah bunların sonucunu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Valisi Gül: 'İstanbul'da 100 tane kreş, 100 tane anaokulu ve 4-6 yaş Kur'an kursları yapacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu

22:39
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 23:14:36. #.0.5#
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Gül: "İstanbul'da 100 tane kreş, 100 tane anaokulu ve 4-6 yaş Kur'an kursları yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.