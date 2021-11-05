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İstanbullular Üsküdar'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tarihi yolculuğa çıktı - Son Dakika

İstanbullular Üsküdar'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tarihi yolculuğa çıktı

05.11.2021 10:01

İstanbullular Üsküdar'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tarihi yolculuğa çıktı Üsküdar Belediyesi, açık hava müzesi haline getirilen 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na düzenlediği gezi ile, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıralarını İstanbullular ile tanıştırdı.

İstanbullular Üsküdar'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tarihi yolculuğa çıktı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, açık hava müzesi haline getirilen 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na düzenlediği gezi ile, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıralarını İstanbullular ile tanıştırdı. Yüzlerce İstanbullu Valide Sultan Gemisi ile Üsküdar'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tarihi yolculuğa çıktı.

Üsküdar Belediyesi, toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir açık hava müzesi haline getirilen 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıralarını ve Yassıada'nın tarihini İstanbullularla tanıştırıyor. Üsküdar Belediyesi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na başlattığı 'Yassıada Demokrasi Yolculuğu' projesi kapsamında bugünden itibaren her Perşembe günü saat 12.00'de Valide Sultan Gemisi ile tüm İstanbulluları Üsküdar'dan Yassıada'ya tarihi yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.

"Bugünden itibariyle her perşembe günü halkımızı Yassıada'ya getireceğiz"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Yassıada Türk demokrasisi açısından, tarihimiz açısından ne yazık ki kara bir lekedir. Yassıada yargılamaları, oradaki sonuç demokrasi ile hukukla, hakla, adaletle asla bağdaşmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok partili sisteme geçtikten sonra yapılan seçimlerle halkın özgür iradesiyle seçilmiş bir Başbakanı ihtilaller ile devirdiler. ve çok haksız, hukuksuz bir şekilde düzme bir mahkeme ile yargılama sonucu 2 Bakanı ile beraber astılar, idam ettiler. Tabii Yassıada aslında hepimiz için yaslı ada, yeni adı Özgürlükler ve Demokrasi Adası. Şimdi bu Yassıada'yı Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden düzenlemek suretiyle oradaki o tarihi olayları, o günkü yaşanılanları eserlerle, yapılan inşai faaliyetlerle, düzenlenen projelerle, vatandaşlarımıza anlatmak istiyoruz. Oraları vatandaşlarımızın görmesini arzu ediyoruz. Üsküdar Belediye'mizin Valide Sultan gemisiyle biz zaten gençlerle, çocuklarla. boğazda turlar yapıyoruz. Şimdi bugün itibariyle her perşembe günü halkımızı Yassıada'ya getireceğiz. Yassıada'daki olayları görecekler. Rehberler, oradaki neler olmuş, neler yaşanmış anlatacaklar. Hem bir video gösterimi var hem de tarihi olayların sahnelerin yapıldığı alanlar var. Oraları bizzat görecek vatandaşlarımız. Bu programımız hep herkese açık, tamamen ücretsiz. Hem adaya girişte bir ücret ödemeyecekler. Hem gemimize bir ücret ödemeyecekler. Hatta gidiş gelişlerde hemşerilerimize, vatandaşlarımıza ikramlarımız olacak. Çünkü uzunca bir yolculuk gerekiyor. Herkesi peyderpey Yassıada'ya getireceğiz." dedi.

Bugün ilki gerçekleştirilen Yassıada Demokrasi Yolculuğu' nda adayı ziyarete gelen vatandaşlar rehberler eşliğinde müzeleri, açık hava eserlerini ve kütüphaneyi gezerek tarihi yaşanılanları derinden hissetti. Geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

"Buraya gelince çok duygulandım ve çok güzeldi"

Üsküdar'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tarihi yolculuğa çıkan Emel Akdağ, "Gezip, görmek istediğimiz bir adaydı. Rahmetli annem Adnan Menderes ve yaşadıklarını hep anlatırdı. Buraya gelince de çok duygulandım ve çok güzeldi. Hilmi Bey Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Telefonla kayıt yaptırdım. Hemen kaydınızı alalım dediler ve onaylandı. Hemen geldik zaten perşembeyi zor bekledik. Çok güzel bugüne kadar hiç böyle bir şey düşünülmemişti. Harika oldu ve belki sonra bir daha da gelmeyi düşünüyoruz. Bu kalabalık olduğu için hızlı bir gezi oluyor. İnşallah sonra geliriz daha da rahat gezeriz." diye konuştu.

İstanbullular Üsküdar'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tarihi yolculuğa çıktı
İstanbullular Üsküdar'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tarihi yolculuğa çıktı
İstanbullular Üsküdar'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tarihi yolculuğa çıktı
İstanbullular Üsküdar'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tarihi yolculuğa çıktı

Üsküdar Belediyesi, Hasan Polatkan, Adnan Menderes, Üsküdar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbullular Üsküdar'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tarihi yolculuğa çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbullular Üsküdar'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tarihi yolculuğa çıktı - Son Dakika
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