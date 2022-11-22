İstiklal'deki hain saldırıda kızını kaybeden baba harekat nedeniyle TSK'ya teşekkür etti - Son Dakika
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İstiklal'deki hain saldırıda kızını kaybeden baba harekat nedeniyle TSK'ya teşekkür etti

22.11.2022 10:30

İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada yaşamını yitiren 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın babası Nurettin Uçar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili, "Mehmetçiklerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ben bu operasyonu Pençe-Kılıç değil Pençe Yağmur ve Ecrin Operasyonu olarak yüreğimde taşıyorum" ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesinde 13 Kasım günü yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Patlamada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın babası Nurettin Uçar, duygularını anlatarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KANLARI YERDE KALMADI"

Pençe Kılıç operasyonunda mermilerin üzerinde kızının isminin yazıldığını görünce çok mutlu olduğunu söyleyen Nurettin Uçar, "Hüzünlüyüz, dertliyiz yani yüreğimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Bu yalnızca benle veya benim evladımla alakalı bir şey değil, orada patlamada şehit düşen herkes bizim canımız ciğerimiz. Pençe kılıç operasyonu gece haber bültenlerine düştüğünde yeğenlerim görmüşler, bana da gösterdiler. Mermilerde kızımın ismini gördüm. Çok mutlu oldum. O kadar mutlu oldum ki anlatamam bunu. Ecrin'in ve kızımın isimlerini orada görünce çok mutlu oldum. Oradaki canların kanı yerde kalmadı" dedi.

"BUNLAR KORKAK,CESARETSİZLER"

Devletin üç beş çapulcuya meydan bırakmayacağını söyleyen Uçar, "Zaten devletimizin gücü ortada. Bizim devletimiz üç beş çapulcuya meydan verecek durumda değil. Millet olarak da çok güçlüyüz ve her zaman devletimizin yanındayız. Devletimiz bizim yanımızda olduğu sürece biz zaten bir bütün olmak zorundayız. Ben bu operasyonların devam etmesini istiyorum, bunlar başlarını kaldıramasınlar istiyorum. Orada hangi güç varsa biz onlardan daha güçlü daha kuvvetliyiz. Bu topraklara biz kanımızı döktük, adımızı kılıçlarla kazıdık. Terörizmin milliyeti yoktur, bunlar milliyetsiz. Bunlar korkak, cesaretsizler.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZİN BU SİYASİ OLUŞUMA KARŞI DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"

Türkiye Cumhuriyeti Türküyle Kürdüyle Çerkeziyle bir bütündür. O yüzden Kürt kardeşlerimizi bu meclisteki HDP denilen şirretler asla temsil edemez. Onların amaçları belli. Onların çocukları en güzel yerlerde okuyor, neden hiç onların çocukları ölmüyor? Niye hiç kendi çocuklarını kullanmıyorlar eylemlerde. Neden Kürt kardeşlerimizin çocuklarını kullanıyorlar? Hani, nerede halkların kardeşliği? O yüzden Kürt kardeşlerimizin bu siyasi oluşuma karşı çok dikkatli olması gerekir. Onların çocuklarıyla bizim çocuklarımızı karşı karşıya getirip bizi birbirimize kırdırmaya çalışıyorlar. Dış güçlerin istediklerine cevap vermiş oluyorlar. Buna müsaade etmeyelim" diye konuştu.

"MEHMETÇİKLERİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür ettiğini söyleyen baba Uçar, "Biz bu operasyonların devam etmesini istiyoruz. Gerekirse Kandil sönmeli. Operasyonu görmek benim için müthiş bir duyguydu. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiklerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ben bu operasyonu Pençe Kılıç değil Pençe Yağmur ve Ecrin Operasyonu olarak yüreğimde taşıyorum. Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bir gün bunların sonunun geleceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında kızını kaybeden baba Nurettin Uçar'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında kızını kaybeden baba Nurettin Uçar'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür Sosyolog Palabıyık: 'Bu operasyon Türk devlet geleneğinin, 'kanı yerde bırakmama' sözünün de bir gereğiydi' Sosyolog Palabıyık: 'Bu operasyon Türk devlet geleneğinin, 'kanı yerde bırakmama' sözünün de bir gereğiydi'

İstiklal Caddesi, Nurettin Uçar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstiklal'deki hain saldırıda kızını kaybeden baba harekat nedeniyle TSK'ya teşekkür etti - Son Dakika

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