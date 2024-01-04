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İsveç'te Yoğun Kar Yağışı Sonucu Bin Araç Mahsur Kaldı - Son Dakika
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İsveç'te Yoğun Kar Yağışı Sonucu Bin Araç Mahsur Kaldı

İsveç'in güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu Hörby ile Kristianstad arasındaki E22 karayolunda bin araç mahsur kaldı. İsveç ordusu ve kurtarma ekipleri bölgeye yardım gönderdi. Ayrıca, İsveç'in kuzeyinde son 25 yılın en soğuk günü kaydedildi.

04.01.2024 - 15:58,
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İsveç'in güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu E22 karayolunda bin araç mahsur kaldı.

İskandinavya yarımadasındaki İsveç'te etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı felç etti. Ülkenin güneyinde görülen yoğun kar, buzlanma ve şiddetli fırtına nedeniyle Hörby ile Kristianstad arasındaki E22 karayolunda trafik durma noktasına geldi. Bin araç yolda mahsur kaldı, bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. İsveç ordusu da mahsur kalanlara yiyecek ve su ulaştırmak için paletli araçlarla çalışmalara katıldı. İsveç Ulaştırma Kurumu, otoyolun yarın sabah açılmasının beklendiğini duyurdu.

Kuzeyde son 25 yılın en soğuk günü kaydedildi

İsveç'in kuzeyindeki Kvikkjokk-Arrenjarka bölgesinde ise salı günü hava sıcaklığı eksi 43,6 santigrat dereceye kadar düştü. Bu, ülkede son 25 yılda kayıtlara geçen en düşük sıcaklık oldu.

Soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. - STOCKHOLM

İsveç\'te Yoğun Kar Yağışı Sonucu Bin Araç Mahsur Kaldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İsveç'te Yoğun Kar Yağışı Sonucu Bin Araç Mahsur Kaldı - Son Dakika
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