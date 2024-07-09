İTÜ Jeoloji Mühendisleri Malatya Fayı Üzerinde İnceleme Yapıyor - Son Dakika
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İTÜ Jeoloji Mühendisleri Malatya Fayı Üzerinde İnceleme Yapıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Jeolog Doç. Dr. Cengiz Zabcı, Jeolog Doç. Dr. Taylan Sançar ve Çin'den gelen uzman bir ekip, Malatya fayı üzerinde inceleme yapıyor. TÜBİTAK, Çin Bilim Akademisi'nin desteği ve Malatya Jeoloji Mühendisleri Odasının katkılarıyla deprem bilimciler, mayıs ayında Malatya fayı üzerinde başlattıkları çalışmaları sürdürüyor. Ekip, Malatya'daki birinci etap çalışmaları tamamlandıktan sonra bir rapor oluşturulacak ve sonrasında ikinci etap çalışmalarına başlanacak. İkinci etapta yapılacak kazı çalışmalarıyla birlikte Malatya fayına ilişkin detaylı bilgi elde edilmesi planlanıyor. 3 yıl sürecek olan çalışma sonrası fayın durumu ortaya çıkarılacak.

09.07.2024 13:04
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(MALATYA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Jeolog Doç. Dr. Cengiz Zabcı, Jeolog Doç. Dr. Taylan Sançar ve Çin'den gelen uzman bir ekip, Malatya fayı üzerinde inceleme yapıyor.

TÜBİTAK, Çin Bilim Akademisi'nin desteği ve Malatya Jeoloji Mühendisleri Odasının katkılarıyla deprem bilimciler, mayıs ayında Malatya fayı üzerinde başlattıkları çalışmaları sürdürüyor. Doğanşehir Sürgü'den saha çalışmalarına başlayan ekip, Akçadağ'da çalışmalarını tamamladıktan sonra çalışmalarını fayın geçtiği Arguvan Kızık'ta sürdürecek.

Ekip, Malatya'daki birinci etap çalışmaları tamamlandıktan sonra bir rapor oluşturulacak ve sonrasında ikinci etap çalışmalarına başlanacak. İkinci etapta yapılacak kazı çalışmalarıyla birlikte Malatya fayına ilişkin detaylı bilgi elde edilmesi planlanıyor. 3 yıl sürecek olan çalışma sonrası fayın durumu ortaya çıkarılacak.

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Jeolog Doç. Dr. Cengiz Zabcı, "Şu an sizin de bulunduğunuz yer Malatya fayının tam üzeri. 6 Şubat 2023 depremleri ülkemizde çok ağır hem can hem de mal kaybına yol açtı. Depremin ilk olduğu andan beri sürekli sahada veya bilgisayar başında bu depremin etkilerini veya bundan sonra olabilecekler üzerine kafa patlatarak çalışmaya çaba gösteriyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu, Malatya fayı üzerinde" dedi.

"Çalışmalar yaklaşık üç sene sürecek"

"TÜBİTAK ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden Çin Bilim Akademisi'nin yaptığı ortak bir uluslararası bilimsel çağrı sonucunda kabul edilmiş bir araştırma" diyen Zabcı, şunları söyledi:

"Çalışmalar yaklaşık üç sene sürecek. İlk ayak mayıs ayında ölçümlerle başladı. Yer bilimlerinin bütün disiplinlerini kullanarak çalışmaya çaba gösteriyoruz. Çin Deprem Dairesi'nden gelen arkadaşlar jeolog ve jeofizikçiler. Bir ekip daha eş zamanı olarak Adıyaman'ın Kahta ilçesi ile Sivas Kangal arasında ölçüm yapıyorlar. Amacımız 3 sene sonucunda Malatya fayının depremselliğiyle ilgili daha elle tutulur veri üretmek ve parametreleri sağlamak. Bunun sayesinde bölgede ve çevrede daha sağlıklı, depreme dirençli kentleşme konusunda adım atılmasını sağlamak."

Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Gülmez ise "İlk etap çalışmaları mayıs ayında başlandı ve cihazlar konuldu. Mayıs ayında veri alınmaya başlandı. Daha öncede bu bölgede bir çalışma yapıldı ama detaylı değildi. Daha detaylı şekilde şu anki çalışmayla neticelendirilecek. Bu tek etap değil birkaç etap olacak. Bu çalışma eylül ayına kadar devam edecek sonra bir raporlama olacak. Oradan gelen verilerle paleosismolojik ve kazı çalışmaları da olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İTÜ Jeoloji Mühendisleri Malatya Fayı Üzerinde İnceleme Yapıyor - Son Dakika

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