İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin kapatılmasına veliler tepki gösterdi

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Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (İTÜ MTAL) kapatılmasına karar verilmesi üzerine veliler, yaptıkları basın açıklamasıyla kararın geri çekilmesini istedi.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (İTÜ MTAL) kapatılmasına karar verilmesinin ardından veliler tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasında veliler okulun kaliteli bir eğitim verdiğini ve sektöre yetenekli elemanlar yetiştirmek amacıyla kurulduğunu belirtti. Okulun kapatılmasını istemeyen veliler kararın geri çekilmesini istedi.

Okulda bulunan öğrencileri ve onların velileri adına hazırlanan basın metnini okuyan Aysel Güzeldemirci, "Okulumuz İstanbul Teknik Üniversitesinin sektöre nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve İTÜ arasında imzalanan protokol ile 2019 yılında eğitim hayatına başlamıştır. Bilişim Teknolojileri, Elektrik elektronik ve Denizcilik adı altında üç bölümden öğrenci almaya başlamıştır. "Lisede meslek sahibi olun, üniversitede uzmanlaşın" sloganı ile LGS sınavlarında yüzde 1'lik dereceye giren nitelikli ve başarılı öğrencileri bünyesine katmıştır. 5 yıllık eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimiz yurtiçi yurtdışı sayısız projeyi, etkinliği ve diğer okullara ilham olacak yenilikçi pek çok çalışmayı hayata geçirmişler, TEKNOFEST gibi dünyanın önemli organizasyonlarında yer almışlardır. Türkiye genelindeki proje okullar arasında ilk sıraya yerleşen İTÜMTAL aynı zamanda geçmişin birikimiyle geleceği inşa edecek olan öğrencilerine büyük Türkiye hayalleri kurma ve bunları gerçekleştirme ümidi vermiştir. Bu kararın ivedilikle geri çekilmesini ve okul kapatma seçeneği yerine gerekçelerin ortadan kaldırılması yoluna gidilmesini istiyoruz. Sizleri de kamuoyu oluşturmaya ve bu olayı gündemde tutmaya davet ediyoruz. Böylece Türkiye için önemli bir eğitim kurumu olan İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin ve gelecek vaad eden öğrencilerinin aynı isim altında, aynı yerleşke içerisinde zaman kaybetmeden eğitim öğretim hayatına kaldığı yerden devam etmesini, yaşatılan bu mağduriyetin son bulmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL