İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz: \'Yerel Yönetimlerde Üretmenin Kapısını Açacağız\'

İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, "Yerel yönetim dediğimiz zaman bir yıl önceki seçimi hatırlamayın. Bir yıl önce bizi yönetecekleri seçtik. Halkımız bize muhalefet görevi verdi. Muhalefet ettiğimiz zamanda biz gerçekleri söylemeye devam ettik. Hatırlayın seçimlerde ne demiştik; 'bir kez daha bunlar iktidar olursa kuru ekmeğe bizi muhtaç bırakacaklar' demiştik, bırakıldık" dedi.
İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz seçim çalışmaları kapsamında Osmaniye'ye geldi. İYİ parti seçim bürosunda açıklamalarda bulunan Yılmaz, şunları söyledi:
"Yerel yönetim dediğimiz zaman bir yıl önceki seçimi hatırlamayın. Bir yıl önce bizi yönetecekleri seçtik. Halkımız bize muhalefet görevi verdi. Muhalefet ettiğimiz zamanda biz gerçekleri söylemeye devam ettik. Hatırlayın seçimlerde ne demiştik; 'bir kez daha bunlar iktidar olursa kuru ekmeğe bizi muhtaç bırakacaklar' demiştik, bırakıldık. Çocuklarımızın okula giderken harçlığına, yanına koyacağımız beslenmesine kadar sorunla karşılaştık. Üreticilerimiz ne desteğini alabiliyor ne fiyatlarıyla ithal edilenlerle mücadele edebiliyor. Emeklilerimiz, ki emekli sayımızda arttı, artık geçinebilecek değil, sonunda nereye geldi biliyormusunuz; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 10 bin lira emekli aylığı alana tabi bir kişi olacak doğal gaz ve elektrik yardımı yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 'emeklilere fitre verilebilir' dedi. Türkiye şuan 14 milyon emekli, 2 milyonun üzerinde de EYT'li var. 5 milyon devlet içinde çalışan kamu emeklisi var. 21 milyon insan bu devletten şu veya bu adı altında maaş alıyor ve bu insanlar yoksulluk sınırı altında yaşıyor, açlık sınırı altında yaşıyor.
"İKİDEN BİRİNİ SEÇ DEDİRTMEDİK"
İşte yerel yönetimlerde hep birlikte yeniden üretmenin kapısını açıcaz. Bölerek yönettiler ama birlikteliğin kapısını açacaz. Bu topraklarda tekrardan bir ve beraber olmanın, birlikte üretmenin, ürettiğimizi adil paylaşmanın ve gençlerimizin burada kaldığı, burada gelecek bulduğu, atalarıyla aynı toprakları paylaşan nesilleri yaratmanın ilk adımı işte bu seçim olacak. Çünkü İYİ Parti olarak yeni bir kapı açtık. İki kutubun arasında değiliz. İkiden birini seç dedirtmedik ve halkımıza dedik ki daha iyisi var. En iyisi var oda senin seçim hakkın özgürce seçim hakkın. Başkalarıyla birlikte göremediğin o kapıyı açma zamanı ve arkamızdan diğerleri de geldi. Şimdi artık demokrasinin kuralı olan çoktan seçim için halkımızın eline güç geçti. Şimdi sözümüzü söyleme zamanı sizlerin. Hepimiz birer seçmen olarak 14 gün sonra o sandığa gidecez ve bilelim ki gerçekten iyi neymiş onu önce anlatalım sonra o inançla o sandığa gidip oylarımızı atalım. Her oyu kendi namusumuz gibi koruyalım. Paylaşan, üreten, tekrar birleştiren, aydınlığa götüren belediyecilik anlayışıyla tanışmak için, yeniden insan olmak için, yeniden eziyetlerle karşılaşmamak için, yeniden unutulmamak için hadi hep birlikte 14 gün sonra başkanlarımızla birlikte sandıktan belediye başkanlığına yürüyelim."
Son Dakika › Yerel › İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz: 'Yerel Yönetimlerde Üretmenin Kapısını Açacağız' - Son Dakika
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