İYİ Parti Isparta Sözcüsü Baş, 3 liraya alıcı arayan elma üreticisinin sorunlarını anlattı - Son Dakika
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İYİ Parti Isparta Sözcüsü Baş, 3 liraya alıcı arayan elma üreticisinin sorunlarını anlattı

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İYİ Parti Isparta Sözcüsü Baş, 3 liraya alıcı arayan elma üreticisinin sorunlarını anlattı
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İYİ Parti Isparta Sözcüsü Baş, 3 liraya alıcı arayan elma üreticisinin sorunlarını anlattı
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İYİ Parti Isparta Sözcüsü Ülkem Baş, Eğirdir'de elma üreticisinin 3 liraya alıcı aradığını ve emeğinin değersizleştiğini söyledi. Baş, üreticinin gübre, ilaç, mazot, sulama ve işçilik giderlerine para yetiştiremediğini, masrafını bile çıkaramadığını belirtti.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı Sözcüsü Ülkem Baş, "Isparta'da elma üreticisi tarihinin en ağır ekonomik çıkmazlarıyla karşı karşıya. 3 liraya alıcı arayan elma üreticisi bir yıllık emeğinin nasıl değersizleştiğini izliyor. Gübreye, ilaca, mazota, sulamaya, işçiliğe ve diğer üretim giderlerine para yetiştiremeyen çiftçi şimdi de yaptığı masrafı bile çıkaramamanın çaresizliğiyle karşı karşıya" dedi.

İYİ Parti Isparta Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ege Dokur ve İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı Parti Sözcüsü Ülkem Baş, Isparta'daki çiftçilerin ve elma üreticilerinin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin Eğirdir'de basın toplantısı düzenledi.

Dokur, "çiftçinin sorununun sadece çiftçinin sorunu olmadığını; bunun sofraların, ekonominin ve hatta uzun vadede milli bağımsızlığın sorunu olduğunu" ifade etti.

Üreticinin desteklenmesi gerektiğini belirten Dokur, gençlerin geleceğinin üretimin değer gördüğü bir Türkiye'den geçtiğini ifade etti. Dokur, "Çünkü toprağına sahip çıkmayan geleceğine sahip çıkamaz. Çiftçimizi yaşatacağız ki üretimimiz yaşasın, üretimimizi yaşatacağız ki Türkiye Cumhuriyeti daha güçlü olsun. Gençlerin maalesef ki çiftçiliğe dönme gibi bir umudu yok" diye konuştu.

"3 LİRAYA ALICI ARAYAN ELMA ÜRETİCİSİ EMEĞİNİN DEĞERSİZLEŞTİĞİNİ İZLİYOR"

İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı Sözcüsü Baş ise Isparta'daki elma üreticilerinin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Isparta'da elma üreticisi tarihinin en ağır ekonomik çıkmazlarıyla karşı karşıya. 3 liraya alıcı arayan elma üreticisi bir yıllık emeğinin nasıl değersizleştiğini izliyor. Gübreye, ilaca, mazota, sulamaya, işçiliğe ve diğer üretim giderlerine para yetiştiremeyen çiftçi şimdi de yaptığı masrafı bile çıkaramamanın çaresizliğiyle karşı karşıyadır."

Ülkem Baş, üreticilerin TARSİM uygulamasına ilişkin şikayetleri bulunduğunu ifade ederek, "Prim tahsil edilirken üreticinin beyanı esas alınıyor, sıra zararı karşılamaya gelince bu beyan tartışmalı kabul ediliyor. Üreticinin alın teri üzerinden prim toplayıp en zor gününde onu belirsizliklerle baş başa bırakan bir uygulama varsa bunun hesabı muhakkak sorulmalıdır" dedi.

Baş, Isparta çiftçisinin sahipsiz olmadığını söyledi ve "Sahipsiz bırakılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Üreticinin hakkını, emeğini ve geleceğini savunmaya devam edeceğiz. ve uyarıyoruz; bu millet bir daha size bütünleme sınav hakkı tanımayacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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