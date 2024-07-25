İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Partiden İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Partiden İstifa Etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Özdemir, inandığı değerler uğruna büyük mücadele verdiği İYİ Parti'den gönül bağını kopardığını belirtti ve seçim bölgemdeki vatandaşların yanı sıra bütün Türkiye'nin vekili olduğunu vurguladı. Özdemir, seçim kampanyasını yetiştirme yurtlarından çıkan kız çocukları, zorlu koşullarda anne-baba olmak zorunda kalan kadınlar, engelliler ve sahipsiz hayvanlar için mücadele etmek için yürüttüğünü ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

25.07.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, "Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti'den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım. Bir Vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye'nin Vekili olduğumun bilincindeyim. Seçim kampanyamı; Yetiştirme Yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de Vekilliği kazandığımı biliyorum. Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun. Benim için önemli olan; değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki Vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Nimet Özdemir, Milletvekili, Sosyal Medya, İYİ Parti, İstanbul, Türkiye, Baba, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Partiden İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
10:25 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 12:29:17. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Partiden İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement