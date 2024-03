İYİ Parti Milletvekili: Tarımsal girdi fiyatları sürekli yükseliyor

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, tarımsal girdi fiyatlarının sürekli yükseldiğine dikkat çekerek, seçimlerden sonra fiyatların aynı kalıp kalmayacağını kimsenin öngöremediğini söyledi. Kayalar, "Geçtiğimiz Mayıs ayındaki Türkiye ile şu anda Mart ayındaki Türkiye aynı Türkiye değil" dedi.

Seçim bölgesi Yozgat'ta, yerel seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Akdağmadeni ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra, seçim irtibat bürosunda seçmenlerle bir araya geldi. Çiftçinin sorunlarına değinen Kayalar, et fiyatlarındaki yüksekliğin iktidarın yanlış politikalarından kaynaklandığını ifad etti.

Kayalar, şunları söyledi:

"Çiftçimizin geçtiğimiz ay sonu, haziran başındaki mazotu 18 lira, Şimdi kaç lira mazot; 44- 45 lira. Kaç ayda, 8 ayda, 9 ayda. Aynı şekilde çiftçinin tarlaya attığı gübre DAP gübresinden başlayım, en ucuzuyla başlayayım. Şu andaki fiyat artışı yüzde 70, yüzde 80'lerde, ama bakın kelimeleri bilerek kullanıyorum. Dedim ki 'şu anda' yani mesela Nisan'ın 5'inde aynı fiyat mı olur, bunu bilemeyiz. Siz biliyor musunuz ama tahmin ediyorsunuz. Tahmin ne yapıyorsunuz; 'azalacak' diye mi yapıyorsunuz? 'Düşecek' diye mi yapıyorsunuz? 'Fiyatlar düşecek' diyen bir kişi var mı? Şimdi girdisi dediğimiz mazotta böyle, gübre de böyle, hayvancılık tarafına geçsen yem de böyle. Traktör, ekipman, bakın, tamir, lastik vesaire bunlardaki artış aynı şekilde."

"SANKİ EFENDİMİZ HAZRETLERİ BAĞIŞTA BULUNUYOR, MÜJDE VERDİ"

Yozgat Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde uzayan ucuz kıyma kuyruğuna da değinen Kayalar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yozgat'ta Et Süt Kurumunun önündeki sabah namazından sonraki kuyrukları izleyen oldu mu televizyonlarda bilmiyorum. Sabah namazından sonra '230 liraya et alacağım' diye insanlar kuyrukta. Peki kasapta neden 450'de et süt kurumunda 230 lira, hiç düşüneniniz oldu mu? Mesela şöyle düşünenler olmuş; 'Devletimiz ucuza veriyor.' Hep böyle bir müjde açıklanıyor ya işte müjde deniyor, bayram için 3 bin lira verdik, müjde, aman ne müjde, ne kadar büyük müjde, ne kadar güzel müjde. Bir de bu müjdenin açıklanışı var. Hani bir öbür türlü de bir tabiri var bu müjdenin. Sanki efendimiz hazretleri bağışta bulunuyor, müjde verdi. Demokrasi bu mu? Onun için de burada görüşüyoruz. Onun için mi konuşuyoruz meydanlarda. Ne için konuşuyoruz, neyin mücadelesini veriyoruz. Efendimiz ihsan edecek, biri de boynunu bükecek, 'müjde verdi' diyecek, 3 bin lira, bayram harçlığı, bayram harçlığı oluyorsa çok iyi. Etin kilosu 450 lira, kasaptaki 450 lira. Şimdi döndük ete. Et Süt Kurumunun 230 liraya sattığı et Avrupa'da kestirilen, dikkat buyurun, Avrupa'da kendisinden ve oradan et olarak Türkiye'ye ithal edilen etler. Parantez içerisinde Avrupa'da nerede kestirildiğini kimse bilmiyor. Hani içeride çok söyleniyor ya helal helal diye. Yani bu kadar söylüyorum. Nerede? Avrupa'da kesilmiş. En çok da İspanya'da kesiliyor. İspanya'da Endülüs zamanı, tarihi falan yüz sene öncelerinde biraz böyle İslamiyet tarafı olan bir-iki şehir vardı. Orada kesilen etler şimdi geliyor Türkiye'ye 3.90 dolardan, 4 dolar diyelim. 4 dolar ne eder bugünün dolarıyla? 120 lira filan eder. 230 liraya satıyoruz. Devlet bundan bir de kar ediyor. Et Süt Kurumu devlet. Kimler ithal ediyor? Nasıl ediyor? O ayrı bir iş.

"MARKET, KASAP ÜRÜNLERİNİ NASIL UCUZLATSIN?"

Devlet şimdi buradan da kazanıyor. İnsanlar zannediyor ki ucuz et veriyor. Ucuz falan verdiği yok. Senin sırtından yine yüzde 50'ye yakın para kazandı. Ona da bir şey bulunmuş, hemen; 'Buradan ettiğiniz kar, çiftçimize, hayvancılığın gelişmesi için yansıtacağız.' Bu kadar da sunturlu söylenir mi bilmiyorum ama bunda ihtisas sahibi oldular. 21 senede gerçekten ihtisas sahibi oldular, doktora yaptılar.

Senin yemin çıkmış bilmem kaç liraya, besici pahalı satmak ister mi? Kazanç ister, daha ucuz versin, daha güzel, daha fazla versin, onu ister. Siz orada yanlış politika takip edeceksiniz. 21 senedir çiftçiyi görmeyeceksiniz, besiciyi görmeyeceksiniz. Tarım yapan insanları tarımın çok çeşitli kolları var, bunları görmeyeceksiniz. Ondan sonra suçu hep böyle başkasına hemen havale edeceksiniz."