İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Kılıç\'a dert yanan esnaf: "Ekonomi gitti, insanlar öldü, kefenleyip gömecek adam lazım"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç, Perşembe semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf, artan maliyetler, düşen alım gücü ve azalan satışlardan yakındı. Pazar esnafı işlerin durgun olduğunu belirtirken, emekliler ise artan fiyatlar karşısında temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını ifade etti.

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, semt pazarında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Kılıç'ın görüştüğü bir esnaf, satış yapamamaktan dert yanarak, şöyle konuştu:

"Piyasada kıpırdama yok. Mazot 80 lira oldu, mazota zam geldikten sonra her şeye zam gelir. Geçen sene 50 liraya sattığımız terlik şu anda 100 lira oldu. 80 liraya alıyorsun, 20 lira kar var. 100 lira belediyeye işgaliye veriyorsun. Bin lira masrafın var. Kazanacaksın bin lirayı, ondan sonra çıkacaksın yevmiyeyi. Her şey ölmüş durumda. Bazen her şeyi güllük gülistanlık gösteriyorlar. Hiçbir şeyin tadı yok. Ben emekliyim, 23 bin 550 lira emekli maaşı alıyorum. Nasıl geçineyim ben 23 bin lirayla? Mecburen emekli olduğum halde ek iş yapıp para kazanmak zorundayım. Bizi yönetenler gelecek benimle beraber yaşayacak, her şeyi birebir görecek, ondan sonra yaşanıp yaşanmayacağına kendi karar verecek."

Bir başka esnaf ise ekonomik durumunu şöyle anlattı:

"İş mi var? Ekonomi gitti, insanlar öldü, kefenleyip gömecek adam lazım. Alım gücü düşerse, insanlar hiçbir şey alamazsa ne olacak? İnsanlar bir şey alamıyor. 40 liraya aldığım terliği 50 liraya satıyorum. Sabahtan akşama kadar burada bekliyorum, bundan ne kazanacağım? Çoluk çocuğu ne ile geçindireceğim?"

"İŞLERİN TADI YOK, GERÇEKTEN TADI YOK"

Bir başka esnaf da, "İşlerin tadı yok, gerçekten tadı yok. Sıkıntı var. Allah herkese yardım etsin, başka bir şey demem. Ne dilini ileri uzatabilirsin ne ileri ne geri söyleyebilirsin. Seslenmeyeceksin. Diyor ya 'padişahım çok yaşa', aynen öyle" dedi.

Bir emekli vatandaş ise yaşadığı geçim sıkıntısını şöyle dile getirdi:

"Bakıyorum, çok pahalı. 40 lira, 70 lira, 100 lira fasulyenin kilosu... Nasıl alışveriş yapacağım? 250 gram, tane ile geçinmeye bakıyoruz. Canım kiraz istedi kilosu 70-80 lira. Nasıl alayım? Tadına da baktırmıyorlar. Satıcı da haklı, yüzüne bakıyorsun, 'tadına bakayım' diyorsun. Fiyatlar uçmuş. Aldığımız para belli, mecbur eli boş dönüyoruz."

"NEFES ALMAK GEÇİNMEKSE, GEÇİNİYORUM"

Başka bir emekli vatandaş da, "Alamıyoruz işte. Kredi kartı kullanıyoruz, ödeyemiyoruz, yerinde kalıyor. Emekliyim, nasıl geçineyim? Bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz. Nefes almak geçinmekse geçiniyorum" ifadelerini kullandı.

Satışlardan dert yanan pazar esnafı ise şunları söyledi:

"Vatandaş üç kilo pirinç alacağına bir kilo alıyor. Artık deterjanı açıkta kilo ile satıyoruz. Bugün maaşlara zam geldiği gibi hemen etiketlere yansıyor. Poşetimize yine zam, çanta poşetimize yine zam. Bu da bize ekstra olarak daha ağır geliyor. Karımızdan kısıyoruz, daha uygun vermek için çalışıyoruz ki halk alsın diye. Günlük zam var. Allah sonumuzu hayır etsin. Ekonomi zayıf, cep zayıf. 'Parama göre ver, ben yedi kilo alamıyorum' diyor. 'Bir kilo, iki kilo ya da yarım kilo alayım, günü birlik geçineyim' diyor. Herkes kendi gücüne göre hareket edecek burada. Zamlanmayan bir şey kalmadı. Turşu sezonu geliyor, sirke alacak, turşu yapacak; 'Acaba bu sene turşuluk nasıl alırım?' diye düşünüyor. Havalar sıcak, cepte para az, milletin vantilatörü var çalıştıramıyor."