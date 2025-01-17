İyi Parti Tarım Politikaları Başkanı Ulusoy'dan Memurların Ak Parti Kongresine Taşındığı İddiası: "Devlet Böyle Çalışmaz" - Son Dakika
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İyi Parti Tarım Politikaları Başkanı Ulusoy'dan Memurların Ak Parti Kongresine Taşındığı İddiası: "Devlet Böyle Çalışmaz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Olağan Kongresine katılmak ve bir dizi açılışı gerçekleştirmek için Konya’ya geldi. Erdoğan'ın katıldığı kongreye Tarım İl Müdürlüğü’nde çalışan memurların kongreye zorla götürüldüğü iddiaları üzerine İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy Konya Tarım İl Müdürlüğü’ne giderek açıklamalarda bulundu. Ulusoy, "Devlet böyle çalışmaz. Devlet aklı bu değildir. İki aydır devlet aklı, devlet aklı diye bağırıp çağırıyorlar. Bunların devlet aklından anladığı şey devlet memurlarını otobüslere doldurup siyasi faaliyetlere götürmek" dedi.

17.01.2025 17:09  Güncelleme: 17:15
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Haber: Taner Özay

(KONYA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı i Recep Tayyip Erdoğan, 8. Olağan Kongresine katılmak ve bir dizi açılışı gerçekleştirmek için Konya'ya geldi. Erdoğan'ın katıldığı kongreye Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan memurların zorla götürüldüğü iddiaları üzerine İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy Konya Tarım İl Müdürlüğüne giderek açıklamalarda bulundu. Ulusoy, "Devlet böyle çalışmaz. Devlet aklı bu değildir. İki aydır devlet aklı, devlet aklı diye bağırıp çağırıyorlar. Bunların devlet aklından anladığı şey devlet memurlarını otobüslere doldurup siyasi faaliyetlere götürmek" dedi.

İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, Konya Tarım İl Müdürlüğü'nde memurların AK Parti'nin Konya 8. Olağan İl Kongresi'ne zorla götürüldüklerini iddia ederek il müdürlüğü önünde açıklamalarda bulundu. Ulusoy, şu ifadelere yer verdi:

"Elimize bir liste geldi. Tarım İl Müdürlüğü'nün çalışanları, ziraat mühendisleri, veterinerler bunların hepsi bugün hem AK Parti kongresi var hem de belediyenin kavşak açılışı var. Yani böyle tarımla ilgili bir iş değil, kavşak açılışı var. Şu anda buradaki çalışan ziraat mühendisleri, veterinerler hepsi açılışa götürülüyorlar. Burada çalışanlar Türk tarımına hizmet etsin diye maaş alıyorlar. Bir siyasi partinin kongresinde bir belediyenin açılışında faaliyet göstermek için görev almıyorlar.

"Devlet memurlarını mitinglere götürüyorlar"

Devlet aklı böyle değildir. Bize yaklaşık iki aydır devlet aklı devlet aklı anlatıp duruyorlar. Buradan anladığımız şey devlet aklı bu diye bunu anlıyorlar. Devlet memurlarını otobüslere doldurup kendi açılışlarına, kendin mitinglerine götürüyorlar. Hiçbir zaman Türkiye bu kadar siyasileşmemişti. Devlet hiçbir zaman bu kadar rencide edilmemişti. İşte devlet kurumu burası bu kurum işini yapmalı, herhangi bir siyasi partinin kongresinde açılışında işleri yok. Bunların şimdi az sonra ben bu arkadaşlarımız bunları suçlamıyorum. Burada çalışanlar sonuçta memur yani mühendis de olsa emir aldılar mı gidiyorlar? Az sonra gireceğim içeriye. Bu isimler şu anda buradalar mı diye soracağım. Onların verdiği cevabına sizinle paylaşacağım.

"Bunları doğru bulmuyoruz"

İçeride bir memur kardeşimizle görüştük. Şimdi ismini vermem doğru olmayacak. 'Yani şu anda hiç cevap veremeyiz' dedi. Biz temelde iki şeyi sorduk; demin kalkan iki otobüs nereye gitti? Bunlar Tarım İl Müdürlüğü çalışanları elimizde bize iletilen bir liste var bir görevlendirme var mı? Bir cevap veremediler. Biz şimdi burada ispat ettiğimiz olaydan sonra bunu meclise taşıyacağız.

Kurumlar bu şekilde açılışlara bir takım daha başka faaliyetlere amacı dışında memurları taşıyorlar mı bunu soracağız. Bir daha söylüyorum. Devlet böyle çalışmaz. Devlet aklı bu değildir. İki aydır devlet aklı, devlet aklı diye bağırıp çağırıyorlar. Bunların devlet aklından anladığı şey devlet memurlarını otobüslere doldurup siyasi faaliyetlere götürmek. Bugün bahsi geçen açılış ne biliyor musunuz; köprülü kavşak ya belediye köprülü kavşak yapmayacaksa ne yapacak? Sanki böyle tarımla ilgili falan bir faaliyet var diye öyle götürdüler. Bunların hiçbirini doğru bulmuyoruz. Bunu niye yaptık ispatlamak zorundaydık. Durmadan bize 'hayır böyle bir şey yok.' diye cevap veriyorlar. İşte burada sizin de önünüzdeyiz. Devlet memurları otobüslere bindirilip siyasi faaliyetleri götürüyorlar."

İyi Parti Tarım Politikaları Başkanı Ulusoy\'dan Memurların Ak Parti Kongresine Taşındığı İddiası: "Devlet Böyle Çalışmaz"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İyi Parti Tarım Politikaları Başkanı Ulusoy'dan Memurların Ak Parti Kongresine Taşındığı İddiası: 'Devlet Böyle Çalışmaz' - Son Dakika

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