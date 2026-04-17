İzbeton "İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı" Davasında "Çevik Kuvvet" ve "Segbis" Tartışması

HABER: Fatih ÖZKILINÇ

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'ye yönelik 56 sanıklı "iş makinesi ve araç kiralanması" davasının ikinci duruşmasında, SEGBİS kaydı yapılmaması ve duruşma salonunda çevik kuvvet bulundurulması tartışma yarattı. Mahkeme, bilirkişi değişikliği taleplerini reddederken, adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" davasında, aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın bulunduğu 56 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zincirleme şekilde "edimin ifasına fesat karıştırıldığı" iddiasıyla 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle 56 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, 12. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonu'nda görüldü. Duruşmaya, S.S. Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ve S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi soruşturmalarından "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" iddialarından tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, bir önceki duruşmada Sayıştay ve Kamu İhale uzmanlarından oluşan üç kişilik heyet tarafından hazırlanmasına karar verilen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmadığını belirtti.

Duruşmada İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZBETON AŞ'den 15 Mayıs 2025 tarihinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan bir yazı olduğunu, bu yazıda imzanın olmadığı belirterek bu yazıyı hazırlayanların mahkemede dinlenmesini ve bazı dosya numaraları vererek İZBETON'dan istenerek dosyaya konulmasını istedi.

Sanıklar ve avukatları ise duruşmada bilirkişi heyetinin yaşları ve yeni mevzuata hakim olmadıkları gerekçesiyle heyetin değiştirilmesini ve adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi. Ayrıca sanıklar ve avukatları da önceki savunmalarının geçerli olduğunu belirtti.

Duruşmada SEGBİS kaydının yapılmamasına sanık avukatı Yunus Taş, tepki gösterdi. Taş, zapta sanık ve avukat ifadelerinin eksik geçirildiğini belirtti. Avukat Taş'la hakim arasında yaşanan tartışmaya diğer avukatların da dahil olmasıyla duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından devam eden duruşma salonuna çevik kuvvet alındı. Sanık avukatlarından Aylin Aras Öztürk, bu duruma tepki göstererek "Saat 12.00 sularında hakimin duruşmaya ara vermesi ve saat 14.00'da duruşmanın başlayacağını söylemesine rağmen açık yargılamaya 14.18'de başlandı. Bunun için zamanında duruşma salonu önüne geldiğimizde çevik kuvvetin hazır bulunduğu ve duruşma salonun içine alındığını gördük. Çevik kuvvetin duruşma salonun içinde olmasını gerektirecek herhangi bir güvenlik önlemi alınacak ihtiyaç olmadığı halde, usule ilişkin itirazlar nedeniyle bu şekilde yargılamanın devam ettirilmesinin kabul edilemeyeceğinden ve adil yargılanma hakkını ihlal ettiğinden çevik kuvvetin duruşma salonunda çıkarılmasını aksi halde bu sebeple yargılama sağlıklı yürüyemeyeceğinden duruşmayı terk edeceğimizi bildiriyorum" dedi.

Hakim, sanık avukatlarının bu talebini güvenlik gerekçesiyle reddetmesi üzerine bazı avukatlar duruşma salonundan çıkma girişiminde bulundu. Bu sırada hakimle avukatlar arasında yaşan sözlü tartışmanın ardından duruşmaya yeniden ara verildi.

Aranın ardından çevik kuvvetin salondan çıkarılmaması üzerine bir grup sanık avukatı daha salondan ayrıldı.

Savcı, mütalaasında sanık ve avukatların taleplerinin reddimlesini ve adli kontrol talebinin devam ettirilmesini istedi.

Ara karar için verilen aranın ardından hakim, avukat ve sanıkların bilirkişi heyetini değişmesi yönündeki talebini reddederken; Heval Savaş Kaya'nın numaralarını verdiği evrakların İZBETON'dan istenerek dosyaya konulmasına hükmetti. Ayrıca sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren hakim, bilirkişi raporunun beklenmesine hükmedip duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi. Öte yandan hakim davanın üçüncü duruşmasında da çevik kuvvet polislerinin bulundurulmasına karar verdi.