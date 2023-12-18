İzmir Buca Metrosu için TBM\'ler İndirildi

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Buca Metrosu için bir süredir beklenen tünel açma makinesi TBM'ler, General Asım Gündüz İstasyonu'ndan 36 metreyi bulan temel kazısına indirildi. Metro çalışmalarını önemli ölçüde hızlandıracak TBM'lerin indirildiği esnada şantiyede bulunan Başkan Tunç Soyer, "İzmir tarihinin en büyük projesinin belki de en tarihi anlarından birini şu anda yaşıyoruz. Bugüne kadar yapılan hazırlıkların aşama kaydettiğini ve bu noktaya geldiğini görmek hepimizi çok mutlu ediyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, Üçyol-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampusu-Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik hatta hizmet verecek Buca Metrosu çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak tünel kazısı yapacak 90 metre uzunluğunda 6,5 metre çapında 2 TBM, 36 metreyi bulan General Asım Gündüz İstasyonu temel kazısına indirildi. İki TBM daha yakında Buca–Koop İstasyonu'ndan yer altına indirilerek toplam TBM sayısı 4'e çıkartılacak ve dört ayrı uçtan kazı yapılacak. General Asım Gündüz İstasyonu'na indirilen TBM'lerin Ocak ayında kazı çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Tek makine ile günde yaklaşık 20 metre kazı yapılabilecek. Öte yandan Buca Metrosu için 500'den fazla insanın, 24 saat boyunca 4 istasyonda çalıştığı alanda şimdiye kadar 37 bin metre kazık çakıldı.

"HEDEFİMİZ 4 YILDAN ÖNCE BİTİRMEK"

Sahada çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir tarihinin en büyük projesinin belki de en tarihi anlarından birini şu anda yaşadıklarını ifade ederek, "Çok heyecan verici. 3 TBM yer altına inerek tünel kazmaya başlayacak. Bugüne kadar yapılan hazırlıkların aşama kaydettiğini ve bu noktaya geldiğini görmek hepimizi çok mutlu ediyor. Çok heyecan veriyor. Burada bulunan bütün emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yoğun şekilde çalışmalar sürüyor. ve biliyorum ki tarihinden önce bitirecekler. Bizim 4 yıl gibi bir taahhüdümüz var İzmirliye. Öyle sanıyorum ki daha kısa sürede bunu bitirmiş olacağız" dedi.

"İZMİR TARİHİNİN BELKİ DE EN VERİMLİ YATIRIMI"

2 buçuk yıl içerisinde metronun Üçyol ve Şirinyer bağlantısını tamamlayıp, vatandaşın kullanımına açmayı planladıklarını vurgulayan Tunç Soyer, "4 yıldan kısa bir süre içerisinde de 13,5 kilometrelik metro hattını tamamlamış ve vatandaşın kullanımına açmış olacağız. Çok heyecanlıyız. Çünkü İzmir tarihinin bu en büyük yatırımı aynı zamanda İzmir tarihinin belki de en verimli yatırımı. Hiç kimsenin cebinden para çıkmadan, ne hükümetin ne belediyenin tamamen kendi kendini finanse eden, kendi kendini geri ödeyen bir yatırıma dönüşüyor" dedi.

"YURTTAŞLARIN HAYAT KONFORU ARTACAK"

Projenin Buca'da yaşayan yurttaşların hayat konforunu arttıracağını da belirten Başkan Soyer, şunları söyledi: "Buca'da yaşayan vatandaşlarımız metronun büyük faydasını görecek. Buca yaklaşık 600 bin kişinin yaşadığı, İzmir'in en büyük ilçelerinden. Burada trafik sıkışıklığı sona erecek. İnsanlar çok daha konforlu, çok daha ucuz bir toplu taşıma imkanına kavuşacak. ve böylece hem ekonomilerinde, hem yaşam kalitelerinde önemli fark yaratılmış olacak. Bunun heyecanı ile devam ediyoruz. Diliyorum ki kazasız belasız açılışını yapalım. TBM yer altında tüneli açmaya başladıktan sonra Buca'nın meydanına sayaç koyacağız. ve İzmirliler verdiğimiz söze giden yolculuğu her gün izleyebilecek."

"TEK MAKİNE İLE GÜNDE 15-20 METRE KAZI YAPABİLECEĞİZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon da TBM'lerin Ocak ayı başından itibaren kazıya başlayacağını belirterek, "Tek makine ile günde 15-20 metre kazı yapabileceğiz. 13,5 kilometrelik çift hat dediğimizde yaklaşık 27 kilometrelik bir kazı var. Bunu diğer yöntemlerle yapmak hem uzun sürecekti hem de daha maliyetli olacaktı. O nedenle son teknolojik aletlerle çok hızlı bir şekilde Buca'da çalışmaları yürütmeyi planlıyoruz" dedi. Daha önce yaptıkları sondajlarda, zemin özelliğinin TBM için de uygun olduğunu belirlediklerini ifade eden Ergenekon, "O nedenle tek makine ile 20 metrelere varan bir kazı hedefliyoruz. 4 makine ile günde 80 metre gibi bir kazı öngörüyoruz. Çalışmalar gece de devam ettiği için zaman zaman vatandaşlardan şikayet alabiliyoruz. Ancak bu çalışmaları yapmak zorundayız" diye konuştu.