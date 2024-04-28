İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1912 Karşıyaka Derneği\'ne Üye Katılım Törenine Katıldı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1912 Karşıyaka Derneği tarafından düzenlenen üye katılım törenine katıldı. Futbolda bir üst lige yükselme hedefini sürdüren Karşıyaka'ya play-off mücadelesinde başarılar dileyen Başkan Tugay, "Üzerime düşeni hem bugün hem önümüzdeki yıllarda yapmaya devam edeceğim. Benim için bir onur olacak" dedi.

Başkan Tugay, eşi Öznur Tugay ile 1912 Karşıyaka Derneği'nin üye katılım törenine katıldı. Buluşmada Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal ile eşi Altan Ünsal, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Mustafa Karluk, 20. Dönem İzmir Milletvekili ve Adalet eski Bakanı Hasan Denizkurdu, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve 1912 Karşıyaka Derneği kurucularından Mehmet Ali Kasalı, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İASOB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, kulüp temsilcileri, sporcular ve 1912 Karşıyaka Derneği üyeleri de yer aldı.

Üye katılım töreninde Başkan Tugay'a şilt takdim edildi, Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal da derneğe üye oldu. Törende söz alan Tugay, şunları söyledi:

"BU SEMTE GÜZELLİKLER YAKIŞIYOR"

"Karşıyaka Belediye Başkanı olmam hayatımdaki en güzel olaydır. Onunla beraber başlayan süreçte bu büyük ve güzel ailenin bir parçası oldum. Geçen 5 yıl maalesef hiç beklemediğimiz şeyler yaşamamıza sebep oldu. Pandemi yaşadık, İzmir'de kendi yaşam süremiz içinde yaşadığımız en şiddetli depremi yaşadık. Ekonomik kriz ve bir sürü sorunun yaşandığı dönem oldu. Ancak dünyanın en özel kentlerinden birinde yaşıyoruz, en önemli, değerli kültürlerinden birine sahibiz. Karşıyaka'dan Büyükşehir'e gitmiş ilk belediye başkanı olarak bana verdiğiniz destek için, İzmir'in de 35'inci belediye başkanı olma şerefine ulaştırdığınız için teşekkür ederim. Bu semte güzellikler, kalite, mutluluk, başarı yakışıyor."

TFF 2. Lig'e yükselme yolunda play-off maçları yapacak futbol takımına başarı dileyerek camiaya birlik mesajı veren Tugay, şunları kaydetti:

"TAKIMA, OYUNCULARA DESTEK OLMA ZAMANI"

"Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü'den bu mesajımızı oyuncularımıza iletmesini istiyorum: bu sene şampiyon olmak, bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bunu sadece söylemek yetmez, bu büyük ve güzel 1912 ailesinden kimseye bir kelime etmedim ama burada içimden gelerek söylüyorum, ricamdır. Takımın bu sene başarılı olması için, onların arkasında olduğumuzu hissettirmek için bir şey yapma zamanı. Birlik beraberlik içerisinde takıma, oyunculara destek olma zamanı. Onlara bunu hissettirmeye var mısınız? Şanssızlıklarla play-off'lardan nasıl döndüğümüzü biliyorum. Bir türlü çıkamadığımız bu noktadan yukarıya çıkmaya başlayalım, layık olduğumuz yere gelelim. Ben de üzerime düşeni hem bugün hem önümüzdeki yıllarda yapmaya devam edeceğim. Benim için bir onur olacak."

Başkan Ünsal da şöyle konuştu:

"Bir spor kenti olan Karşıyaka'da ilçemizin ve gözbebeğimiz Karşıyaka Spor Kulübü'nün lehine atılacak her adımın başımızın üstünde yeri var. Karşıyaka Belediye Başkanı olarak ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün hem eski sporcusu hem de yöneticisi olarak tarihimizi, kültürümüzü koruyan, geliştiren, yarınlar için yol gösteren 1912 Karşıyaka Derneği'nin tüm üyelerini kutluyorum, teşekkür ediyorum. Yeni üyelerle birlikte çok daha güçlü olacağımızdan, Karşıyaka ve Karşıyaka Spor Kulübü adına daha güzel işlere imza atacağımızdan eminim."

1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Mustafa Karluk, "Derneğimiz 2002 yılında başlayan 2004 yılında tamamlanan süreç sonunda 1 Mart 2004'te kuruldu. O günden bu güne kadar bir hayli yol aldı. Üye sayımız 177. Bugün 18 üye katılacak. 195 üyemiz olacak" diye konuştu.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, "Bu sene futbolda bir üst lige çıkmanın kulübümüze çok büyük hayrı olacağını düşünüyorum. Hem stat hem başka konularda önümüzü açacak başarıya ihtiyaç var. İnşallah bir üst lige çıkacağız" dedi.

20. Dönem İzmir Milletvekili ve Adalet eski Bakanı Hasan Denizkurdu, Karşıyaka Spor Kulübü'ne desteğe devam edeceklerini belirtirken, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve 1912 Karşıyaka Derneği ilk başkanı Mehmet Ali Kasalı Karşıyaka'nın yanında olacaklarını söyledi.

Karşıyaka Spor Kulübü eski Başkanı Azad Yeşil ve İASOB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace de Karşıyaka'nın büyük bir aile olduğunu dile getirdi.