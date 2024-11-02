İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan TUSAŞ Terör Saldırısına Yanıt - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan TUSAŞ Terör Saldırısına Yanıt

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısının failinin birinci derece yakınının İZENERJİ A.Ş'de çalıştığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Tugay, çalışanın izne çıkarıldığını ve gereken önlemlerin alınacağını belirtti.

02.11.2024 14:45  Güncelleme: 16:03
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, TUSAŞ'a saldıran teröristin kardeşinin İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ A.Ş'de çalıştığı iddilarına ilişkin, "Uzun yıllar önce İZENERJİ'de çalışmaya başlamış. Böylesine bir terör saldırısında birinci derece yakını fail olunca biz arkadaşı izne çıkarttık. İzmir Valiliği'ne yazı yazarak bu kişinin çalışmasında herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Gelen cevaba göre gereken yapılacak" açıklamasını yaptı.

Selçuk İlçe Semt Garajı'nın açılış törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tugay, basın mensuplarının Ankara'da 23 Ekim'de TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in bir kardeşinin Çiğli Belediyesi'nde diğer bir kardeşinin de Balçova'da okul kantini işlettiği, bir kardeşinin de İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ A.Ş'de çalıştığı iddialarına ilişkin sorusuna yanıt verdi. Tugay, "Bir kişi uzun yıllar önce İZENERJİ'de çalışmaya başlamış. Bzim kendisine dair gördüğümüz hiçbir olumsuzluk yok. Ancak böylesine bir terör saldırısında birinci derece yakını fail olunca biz arkadaşı izne çıkardık. İzmir Valiliği'ne yazı yazarak bu kişinin çalışmasında herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Gelen cevaba göre gereken yapılacak" açıklamalarında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, İzmir otogarıyla ilgili soruya ise "Devam eden bir hukuki süreç var. Eğer sonuçlanırsa İZELMAN ya kendisi işletecek ya da güvendiğimiz bir ortam oluşursa özel işletmeciye verilebilir. Ama her durumda otogar ile ilgili köklü bir çalışma yapılacak. Ama şu anda bunun yapılabilmesi için hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz" diye yanıt verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan TUSAŞ Terör Saldırısına Yanıt - Son Dakika

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